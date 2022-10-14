Є вбиті й поранені: Росгвардія зазнала серйозних втрат у Бєлгородській області

Російські ЗМІ стверджують, що обстріл російського військового об'єкта вели з території Харківської області.

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Унаслідок атаки на військовий об'єкт у селищі Октябрське Білгородської області 13 жовтня загинули троє співробітників Росгвардії, ще 14 бійців отримали поранення, повідомляє "База".

За попередніми даними, обстріл вели з боку села Козача Лопань Харківської області, розташованого за 2 км від кордону з Росією. Від кордону до Октябрського — близько 10 км.

Увечері 13 жовтня губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков поінформував, що в Октябрському ЗСУ підірвали склад із боєприпасами, внаслідок чого відбулася їхня детонація. Гладков заявив, що жертв і постраждалих немає, та пообіцяв організувати евакуацію місцевих жителів.

Водночас російські ЗМІ стверджували, що в Октябрському нібито горить "цукровий завод". Вони також звинуватили в обстрілі Україну.

Як повідомлялося, того ж дня у Бєлгороді ракета поцілила у висотний житловий будинок. І в цьому випадку звинувачення прозвучали на адресу ЗСУ, однак у Страткомі заявили, що українські військові не мають інциденту стосунку. Там зазначили, що в місті самоліквідувалися три ракети С-300, якими росіяни хотіли обстріляти Харків.