"Бавовна" під Бєлгородом: у Росії на нафтобазі спалахнула пожежа (відео)

Місцеві пабліки повідомляли, що вибухи було чути з боку селища Хотмижськ. За словами губернатора регіону, спалахнув резервуар із розчинником.

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У неділю, 6 листопада, у Бєлгороді спалахнула пожежа на одному з промислових об'єктів. Як повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, у Грайворонському міському окрузі спалахнув резервуар із розчинником.

За його словами, пожежа виникла на об'єкті внаслідок обстрілу.

"Під обстріл у Грайворонському міському окрузі потрапив промисловий об'єкт. Зайнявся резервуар із розчинником. Постраждалих немає", — написав Гладков у своєму Telegram.

На опублікованому в одному з каналів відео можна побачити як стовп чорного диму піднімається з території промислового об'єкта. Як повідомили російські Telegram-канали, вибухи було чути з боку нафтобази у селищі Хотмижськ, Грайворонського міського округу.

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Похід на Бєлгород. Чи має Україна право на удар по російській території

Тим часом офіційні українські джерела поки що не підтверджують причетність ЗСУ до події на російському об'єкті.

Раніше повідомлялося, 21 жовтня на території Бєлгородської області спалахнуло промислове підприємство. За словами губернатора російського регіону В'ячеслава Гладкова, пожежа виникла внаслідок влучення снаряда. Місцеві пабліки також повідомили, що дим від загоряння було видно у Бєлгороді.

За інформацією російського агентства "РИА Новости", в ООН стурбовані з приводу пошкодження електростанцій у Бєлгородській області, оскільки напередодні зими це ставить під загрозу цивільне населення. Тим часом офіційні особи України спростовують свою причетність до ударів по території Росії, внаслідок яких ушкоджень зазнають місцеві об'єкти інфраструктури.