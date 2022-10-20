РосЗМІ повідомили про стурбованість ООН "ударами України по Бєлгороду"

В ООН стурбовані, що цивільне населення РФ залишиться без світла через пошкодження електростанцій напередодні зими.

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В Організації Об'єднаних Націй (ООН) стурбовані з приводу пошкодження електростанцій у Бєлгородській області, оскільки це ставить під загрозу цивільне населення напередодні зими. Таку заяву зробила речниця Управління Верховного комісара ООН із прав людини Равіна Шамдасані у відповідь на прохання російських журналістів прокоментувати інформацію про те, що Збройні сили України нібито обстрілюють територію Бєлгородської області РФ, передає агентство "РИА Новости".

"Пошкодження електростанцій і ліній електропередач напередодні зими викликає занепокоєння щодо захисту цивільних осіб, особливо вразливих груп населення", — цитують журналісти відповідь представниці УВКПЛ.

Зазначимо, що офіційний Київ спростовує свою причетність до ударів по території Росії, внаслідок яких ушкоджень зазнають місцеві об'єкти інфраструктури. У різний час в Офісі президента України стверджували, що Збройні сили РФ самі завдають ударів по своїх містах як провокації, щоб звинуватити в цьому українську сторону.

Нагадаємо, вдень 13 жовтня у російському Бєлгороді ракета влучила у висотний житловий будинок, пошкодивши верхні поверхи. У Збройних силах України повідомили, що під час інциденту "самоліквідувалися" три ракети, які армія держави-агресора пустила в бік Харкова.

А 19 жовтня у Бєлгороді сталася пожежа на одній з електричних підстанцій. Внаслідок цього частина міста залишилася без світла. Зі свого боку, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що причиною аварії стали дії самих росіян.