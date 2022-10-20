РосСМИ сообщили об обеспокоенности ООН "ударами Украины по Белгороду"

В ООН обеспокоены, что гражданское население РФ останется без света из-за повреждения электростанций в преддверии зимы.

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В Организации Объединенных Наций (ООН) обеспокоены по поводу повреждения электростанций в Белгородской области, так как это ставит под угрозу гражданское население в преддверии зимы. Такое заявление сделала пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани в ответ на просьбу российских журналистов прокомментировать информацию о том, что Вооруженные силы Украины якобы обстреливают территорию Белгородской области РФ, передает агентство "РИА Новости".

"Повреждение электростанций и линий электропередач в преддверии зимы вызывает обеспокоенность по поводу защиты гражданских лиц, особенно уязвимых групп населения", — цитируют журналисты ответ представителя УВКПЧ.

Отметим, что официальный Киев опровергает свою причастность к ударам по территории России, в результате которых повреждения получают местные объекты инфраструктуры. В разное время в Офисе президента Украины утверждали, что Вооруженные силы РФ сами наносят удары по своим городам в качестве провокации, чтобы обвинить в этом украинскую сторону.

Напомним, днем 13 октября в российском Белгороде ракета попала в высотный жилой дом, повредив верхние этажи. В Вооруженных силах Украины сообщили, что в ходе того инцидента "самоликвидировались" три ракеты, которые армия государства-агрессора пустила в сторону Харькова.

А 19 октября в Белгороде произошел пожар на одной из электрических подстанций. В результате часть города осталась без света. В свою очередь советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко указал, что причиной аварии стали действия самих россиян.