"Россияне сами сожгли": в Белгороде горит электроподстанция, часть города без света (видео)

Губернатор региона Вячеслав Гладков утверждает, что на объекте энергетической инфраструктуры произошло отключение подстанции "из-за перенапряжения".

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В российском Белгороде произошел пожар на одной из электрических подстанций. В результате чего часть города осталась без света. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что на объекте энергетической инфраструктуры произошло отключение на подстанции "Южная". По его словам, это произошло "из-за перенапряжения". Также он не стал уточнять, что на месте начался пожар.

Он утверждает, что в Белгороде без света остаются две улицы. Аварийные бригады уже работают над устранением последствий, на это понадобится полтора часа.

"В Белгороде произошло отключение трансформатора на подстанции "Южная" из-за перенапряжения. Без света остаются пока две улицы: Губкина и Бульвар Первого Салюта. Аварийные бригады уже работают на устранение последствий. На переподключение потребуется полтора часа", — написал он.

Кроме того, мэр Белгорода Антон Иванов сообщает, что в одном из районов города наблюдаются перебои с водоснабжением. По его словам, на водопроводной станции остановились насосы.

"Специалисты на месте, электроснабжение станции восстановлено, насосы запустили. Идет наполнение системы, в ближайшее время воду подадут", — написал он.

Что говорят украинские официальные лица?

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что россияне сами подожгли свою электроподстанцию, чтобы "мы больше боялись".

"Так выглядят превентивные меры россии. Чтобы мы больше боялись, россияне сожгли собственную электроподстанцию. Интересная интерпретация "можем повторить"…Белгород, что там? Приятная тьма вдруг пришла откуда не ждали?", — написал он.

Напомним, утром 19 октября часть Белгорода оказалась обесточенной. Сообщается, что населенный пункт обстреляли, а снаряд попал объект инфраструктуры. Кроме столицы области пострадал приграничный город Шебекино.

16 октября в Белгороде прозвучало около 20 взрывов. В результате чего начался пожар в местном аэропорту.