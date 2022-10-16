После взрывов в российском Белгороде загорелся аэропорт (фото, видео)

Местные жители сообщают, что в городе слышали около 20 взрывов. Видео пожара опубликовали сами сотрудники аэропорта.

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В российском Белгороде сообщают о взрывах. Также было опубликовано видео с взрывами в районе аэропорта. Об этом пишет "Медуза".

"Прошел обстрел. Объезжаю территорию города и Белгородского района", — заявил губренатор области Вячеслав Гладков.

Более никакой официальной информации нет, но в местных пабликах уже стало появляться видео многочисленных взрывов. В том числе и видео взрывов и пожара в местном аэропорту.

Поделились им, судя по всему, работники аэропорта, которые говорят, где именно был взрыв и беспокоятся, выпустят ли их, чтобы они могли укрыться в убежище.

[ + – ] Взрывы в Белгороде

Местные жители пишут, что было не менее 20 взрывов. По тревоге было поднято Белгородское МВД. Украинские военные не сообщали никаких подробностей.

Не исключено, что это были российские ракеты. Ранее, 13 октября, несколько ракет упали в Белгороде, повредив высотный дом. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ подчеркнули, что это были ракеты, выпущенные по украинскому Харькову, которые упали на территории РФ. Российская сторона, конечно, заявила, что это был обстрел со стороны Украины.

А тем временем, в РФ расследуют инцидент на полигоне в Белгороде, где двое, или трое мобилизованных открыли огонь по своим. По официальным данным, погибли 11 человек, свидетели заявляют, что их 22. Еще как минимум 15 мобилизованных были ранены.