Після вибухів у російському Бєлгороді спалахнув аеропорт (фото, відео)

Місцеві жителі повідомляють, що у місті чули близько 20 вибухів. Відео пожежі опублікували самі працівники аеропорту.

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У російському Бєлгороді повідомляють про вибухи. Також було опубліковано відео із вибухами в районі аеропорту. Про це пише "Медуза".

"Пройшов обстріл. Об'їжджаю територію міста і Бєлгородського району", — заявив губренатор області В'ячеслав Гладков.

Більше ніякої офіційної інформації немає, але в місцевих пабліках вже з'явилося відео численних вибухів. Зокрема й відео вибухів та пожежі у місцевому аеропорту.

Поділилися ним, зважаючи на все, працівники аеропорту, які кажуть, де саме був вибух і турбуються, чи випустять їх, щоб вони могли сховатися в укритті.

[ + – ] Вибухи у Бєлгороді

Місцеві жителі пишуть, що було щонайменше 20 вибухів. По тривозі підняли Бєлгородське МВС. Українські військові не повідомляли жодних подробиць.

Не виключено, що то були російські ракети. Раніше, 13 жовтня, кілька ракет впали у Бєлгороді, пошкодивши висотний будинок. В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ наголосили, що це були ракети, випущені по українському Харкові, які впали на території РФ. Російська сторона, звісно, заявила, що це був обстріл України.

А тим часом у РФ розслідують інцидент на полігоні в Бєлгороді, де двоє чи троє мобілізованих, відкрили вогонь по своїх. За офіційними даними, загинули 11 людей, свідки заявляють, що їх 22. Ще як мінімум 15 мобілізованих поранено.