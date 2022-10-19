"Росіяни самі спалили": у Бєлгороді горить електропідстанція, частина міста без світла (відео)

Губернатор регіону В'ячеслав Гладков стверджує, що на об'єкті енергетичної інфраструктури сталося відключення підстанції "через перенапруження".

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У російському Бєлгороді сталася пожежа на одній із електричних підстанцій. Внаслідок чого частина міста залишилася без світла. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджує, що на об'єкті енергетичної інфраструктури відбулося відключення на підстанції "Південна". За його словами, це сталося "через перенапруження". Також він не уточнював, що на місці почалася пожежа.

Він стверджує, що у Бєлгороді без світла залишаються дві вулиці. Аварійні бригади вже працюють над усуненням наслідків, на це знадобиться півтори години.

"У Бєлгороді відбулося відключення трансформатора на підстанції "Південна" через перенапругу. Без світла залишаються поки що дві вулиці: Губкіна і Бульвар Першого Салюту. Аварійні бригади вже працюють над усуненням наслідків. На перепідключення потрібно півтори години", — написав він.

Також, мер Бєлгорода Антон Іванов повідомляє, що в одному з районів міста спостерігаються перебої з водопостачанням. З його слів, на водопровідній станції зупинилися насоси.

"Фахівці на місці, електропостачання станції відновлено, насоси запустили. Йде наповнення системи, найближчим часом воду подадуть", — написав він.

Що кажуть українські офіційні особи?

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджує, що росіяни самі підпалили свою електропідстанцію, щоб "ми більше боялися".

"Так виглядають превентивні заходи росії. Щоб ми більше боялися, росіяни спалили власну електропідстанцію. Цікава інтерпретація "можем повторить"… Бєлгород, що там? Приємна пітьма раптом прийшла звідки не чекали?", — написав він.

Нагадаємо, вранці 19 жовтня частина Бєлгорода виявилася знеструмленою. Повідомляється, що населений пункт обстріляли, а снаряд потрапив у об'єкт інфраструктури. Окрім столиці області постраждало прикордонне місто Шебекіно.

16 жовтня у Бєлгороді пролунали близько 20 вибухів. Внаслідок чого почалася пожежа у місцевому аеропорту.