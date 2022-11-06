"Бавовна" под Белгородом: в России на нефтебазе вспыхнул пожар (видео)

Местные паблики сообщали, что взрывы были слышны со стороны поселка Хотмыжск. По словам губернатора региона, загорелся резервуар с растворителем.

Related video

В воскресенье, 6 ноября, в Белгороде вспыхнул пожар на одном из промышленном объекте. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в Грайворонском городском округе загорелся резервуар с растворителем.

По его словам, пожар возник на объекте в результате обстрела.

"Под обстрел в Грайворонском городском округе попал промышленный объект. Загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших нет", — написал Гладков в своем Telegram.

На опубликованном в одном из каналов видео можно увидеть, как столб черного дыма поднимается с территории промышленного объекта. Как сообщили российские Telegram-каналы, взрывы были слышны со стороны нефтебазы в поселке Хотмыжск, Грайворонского городского округа.

Важно

Поход на Белгород. Имеет ли Украина право на удар по российской территории

Тем временем, официальные украинские источники пока не подтверждают причастность ВСУ к происшествию на российском объекте.

Ранее сообщалось, 21 октября на территории Белгородской области загорелось промышленное предприятие. По словам губернатора российского региона Вячеслава Гладкова, пожар возник в результате попадания снаряда. Местные паблики также сообщили, что дым от возгорания был виден в Белгороде.

По информации российского агентства "РИА Новости", в ООН обеспокоены по поводу повреждения электростанций в Белгородской области, поскольку в преддверии зимы это ставит под угрозу гражданское население. Тем временем официальные лица Украины опровергают свою причастность к ударам по территории России, в результате которых повреждения получают местные объекты инфраструктуры.