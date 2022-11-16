Почти 170 км до границы с Украиной: в Орловской области РФ взорвалась нефтебаза (фото)

Местные власти говорят о прилете беспилотника по объекту в селе Стальной Конь. С начала полномасштабной войны России с Украиной в регионе еще не раздавались "хлопки".

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В Орловской области России загорелась нефтебаза, предположительно, после прилета беспилотника. Об этом написал в Telegram губернатор Орловской области Андрей Клычков.

"Сегодня около 4:00 утра, предположительно, беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь", — отметил Клычков.

Пострадавших нет, на месте работают все оперативные службы, добавил чиновник.

Деталей губернатор не привел, в частности, откуда прилетел дрон. РосСМИ пишут, что взрыв произошел на терминале трубопровода "Дружба".

Возгораний не было, повреждения минимальны, отметил канал Mash.

[ + – ] По данным СМИ, взрыв произошел на терминале трубопровода "Дружба"

По информации из российских открытых источников, в селе Стальной Конь находится нефтебаза, принадлежащая акционерному обществу "Юго-Запад Транснефтепродукт".

Первый взрыв в Орловской области

В Орловской области с 19 октября ввели режим повышенной готовности. Правоохранители должны были усилить охрану общественного порядка, важных государственных и социальных объектов, транспорта, коммуникаций и связи, а также энергообъектов.

Власти Орловской области с начала полномасштабной войны России с Украиной еще не сообщали о взрывах.

[ + – ] Нефтебаза принадлежит акционерному обществу "Юго-Запад Транснефтепродукт"

Орловская область граничит с Курской и Брянской областями. От Орла до украинской границы примерно 170 километров.

Село Стальной Конь находится в 3 километрах от автотрассы, которая связывает Орел с Москвой. В этом населенном пункте проживают около 700 человек.

[ + – ] Орловская область граничит с Курской и Брянской областями

Напомним, что 6 ноября в Белгороде вспыхнул пожар на промышленном объекте. Городские чиновники тогда говорили о возгорании резервуара с растворителем, а очевидцы рассказали о взрывах со стороны нефтебазы в поселке Хотмыжск.

Фокус ранее писал о пожаре на нефтебазе рядом с поселком Разумное под Белгородом 15 октября. Губернатор области Вячеслав Гладков заявлял о попадании в здание артснаряда.

В Крыму 15 октября сообщали о взрывах в Севастополе, Саках, Евпатории и Новофедоровке. Назначенній Россией "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев говорил, что хлопки раздавались из-за учений сил ПВО.