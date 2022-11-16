Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мир Российско-украинская война

Почти 170 км до границы с Украиной: в Орловской области РФ взорвалась нефтебаза (фото)

нефтебаза, нефтебаза рф, Стальной Конь, нефтебаза Стальной Конь, подрыв нефтебазы, Стальной Конь взрыв нефтебазы
Фото: Telegram | Беспилотный летательный аппарат мог подорвать нефтебазу в селе Стальной Конь

Местные власти говорят о прилете беспилотника по объекту в селе Стальной Конь. С начала полномасштабной войны России с Украиной в регионе еще не раздавались "хлопки".

Related video

В Орловской области России загорелась нефтебаза, предположительно, после прилета беспилотника. Об этом написал в Telegram губернатор Орловской области Андрей Клычков.

"Сегодня около 4:00 утра, предположительно, беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь", — отметил Клычков.

Пострадавших нет, на месте работают все оперативные службы, добавил чиновник.

Деталей губернатор не привел, в частности, откуда прилетел дрон. РосСМИ пишут, что взрыв произошел на терминале трубопровода "Дружба".

Возгораний не было, повреждения минимальны, отметил канал Mash.

нефтебаза, нефтебаза рф, Стальной Конь, нефтебаза Стальной Конь, подрыв нефтебазы, Стальной Конь взрыв нефтебазы Fullscreen
По данным СМИ, взрыв произошел на терминале трубопровода "Дружба"

По информации из российских открытых источников, в селе Стальной Конь находится нефтебаза, принадлежащая акционерному обществу "Юго-Запад Транснефтепродукт".

Первый взрыв в Орловской области

В Орловской области с 19 октября ввели режим повышенной готовности. Правоохранители должны были усилить охрану общественного порядка, важных государственных и социальных объектов, транспорта, коммуникаций и связи, а также энергообъектов.

Власти Орловской области с начала полномасштабной войны России с Украиной еще не сообщали о взрывах.

нефтебаза, нефтебаза рф, Стальной Конь, нефтебаза Стальной Конь, подрыв нефтебазы, Стальной Конь взрыв нефтебазы Fullscreen
Нефтебаза принадлежит акционерному обществу "Юго-Запад Транснефтепродукт"

Орловская область граничит с Курской и Брянской областями. От Орла до украинской границы примерно 170 километров.

Село Стальной Конь находится в 3 километрах от автотрассы, которая связывает Орел с Москвой. В этом населенном пункте проживают около 700 человек.

Орловская область, карта Орловская область, орел, россия Орловская область, Орловская область украина Fullscreen
Орловская область граничит с Курской и Брянской областями

Напомним, что 6 ноября в Белгороде вспыхнул пожар на промышленном объекте. Городские чиновники тогда говорили о возгорании резервуара с растворителем, а очевидцы рассказали о взрывах со стороны нефтебазы в поселке Хотмыжск.

Фокус ранее писал о пожаре на нефтебазе рядом с поселком Разумное под Белгородом 15 октября. Губернатор области Вячеслав Гладков заявлял о попадании в здание артснаряда.

В Крыму 15 октября сообщали о взрывах в Севастополе, Саках, Евпатории и Новофедоровке. Назначенній Россией "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев говорил, что хлопки раздавались из-за учений сил ПВО.