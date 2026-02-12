Транзит нафтопроводом "Дружба" призупинено через атаку РФ, — Сибіга

Транзит російської нафти до країн Східної Європи українською частиною нафтопроводу "Дружба" з 27 січня призупинено з 27 січня через російську атаку. Інфраструктура зазнала пошкоджень унаслідок удару, який призвів до пожежі.

Про те, що інфраструктура нафтопроводу "Дружба" горить після останнього російського удару, який зупинив транзит нафти, повідомив у соцмережі X міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ми знаємо, що угорська сторона готується знову скаржитися на проблеми з транзитом російської нафти трубопроводом «Дружба». Ми можемо лише порадити їм звернутися до своїх «друзів» у Москві з цими фотографіями. Це інфраструктура нафтопроводу «Дружба», що горить після останнього цілеспрямованого російського удару 27 січня, який зупинив транзит нафти", – зазначив Сибіга.

Він також вказав, що Угорщина з цього приводу не висловила жодних протестів в бік Росії, і це демонструє подвійні стандарти угорського уряду. Міністр констатував, що Москва перестала бути надійним постачальником нафти з моменту початку агресії проти України. Але уряд угорського прем'єра Віктора Орбана, досі не усвідомив це та не диверсифікував постачання.

Компанія «Нафтогаз» повідомила про атаку Росії 27 січня на один з її об'єктів на сході України, але не уточнила, який саме. Однак місцеві чиновники міста Броди попередили населення про забруднення від спалювання нафтопродуктів. Броди – це місце, де нафтопровод «Дружба» з’єднується з нафтопроводом Броди-Одеса, який був побудований для з’єднання нафтопроводу «Дружба» з нафтовими терміналами Чорного моря.

Нагадаємо, що військові РФ 27 січня атакували дронами Львівську область. Було пошкоджено нафтопровід "Дружба", який використовується для транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини. Це була перша атака на цей нафтопровід на території України.

Раніше ми також інформували, що у 2025 році обсяги транзиту російської нафти через Україну впали до історичного мінімуму. Це 9,73 млн тонн, що на 14% менше, ніж у 2024 році, коли через українську частину нафтопроводу "Дружба" було перекачано 11,36 млн тонн. Зокрема, це пов'язано з тим, що Чехія з березня 2025 року повністю припинила закупівлю нафти РФ.