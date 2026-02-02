Транзит російської нафти через Україну впав до рекордного мінімуму: що буде далі з поставками

У 2025 році обсяги транзиту російської нафти через Україну впали до 9,73 млн тонн – найнижчого рівня за останні принаймні 11 років і, ймовірно, за всю історію незалежності. Це на 14% менше, ніж у 2024 році, коли через українську частину нафтопроводу "Дружба" було перевезено 11,36 млн тонн.

Як повідомляє аналітичне видання ExPro, з посиланням на дані ExPro Gas&Oil Monthly, падіння обсягів транзиту пов’язане з декількома факторами.

Зокрема, з тим, що Чехія з березня 2025 року повністю припинила закупівлю російської нафти, і транзит до цієї країни за рік склав лише 0,52 млн тонн – у п’ять разів менше, ніж у 2024 році (2,7 млн тонн). Крім того, обсяги транспортування були нестабільними протягом року, а в окремі місяці падали до історичних мінімумів. Наприклад, у серпні 2025 року транзит становив лише 430 тис. тонн. Свою роль відіграли й атаки України на нафтоперекачувальні станції на території Росії, які вплинули на постачання сирої нафти до Європи.

Діаграма танзиту російської нафти південною гілкою нафтопроводу "Дружба" - ExPro Фото: З відкритих джерел

Найбільшими споживачами російської нафти через Україну у 2025 році залишилися Словаччина та Угорщина. Так, до Словаччини було поставлено майже 4,9 млн тонн, що на 24% більше, ніж у 2024 році, а до Угорщини – 4,35 млн тонн, на 8% менше, ніж роком раніше.

Крім того, видання зазначає, що внаслідок санкцій України проти "Лукойлу" у 2024 році угорська компанія MOL Nyrt. стала новим замовником послуг транзиту, купуючи нафту на білорусько-українському кордоні з 9 вересня 2024 року.

Чому транзит російської нафти через Україну продовжується

Також ведучі YouTube-каналу ExPro пояснили, що транзит російської нафти через Україну продовжиться й у 2026 році. Один із експертів пояснив, що уряд не планує зупиняти транспортування до кінця дії чинного договору у 2029 році. Цю позицію неодноразово підтверджував Денис Шмигаль як на посаді прем’єр-міністра країни, так і будучи міністром енергетики.

Експерт зазначив, що припинення транзиту могло б ускладнити домовленості з ЄС, зокрема зі Словаччиною та Угорщиною, і вплинути на підтримку України на міжнародному рівні. Однак у воєнних умовах тимчасова зупинка можлива як форс-мажор. Крім того, нафтоперекачувальні станції працюють на електроенергії, і частина ресурсів країни витрачається саме на транспортування російської нафти.

За його словами, продовження транзиту має стратегічний сенс, оскільки це допомагає підтримувати добрі відносини з країнами ЄС і отримувати критично важливу фінансову та політичну допомогу, яка необхідна для оборони країни.

Щодо прогнозів на 2026 рік, експерт вважає, що обсяги транзиту залишаться на рівні 2025 року або трохи знизяться. Основною причиною може стати відмова Чехії від закупівель російської нафти. Додатково на обсяги можуть вплинути позапланові зупинки через удари або ремонтні роботи на нафтоперекачувальних станціях. У разі тривалих перебоїв падіння транзиту може стати помітнішим до кінця року.

Нагадаємо, що 27 січня під час атаки по Львівській області росіяни влучили у нафтопровід "Дружба", який використовується для транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини.

Раніше видання Bloomberg писало, що у грудні 2025 року у Росії зафіксували різке падіння видобутку сирої нафти, і цей показник виявився найнижчим за останні півтора року.