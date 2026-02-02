Транзит российской нефти через Украину упал до рекордного минимума: что будет дальше с поставками

В 2025 году объемы транзита российской нефти через Украину упали до 9,73 млн тонн — самого низкого уровня за последние по крайней мере 11 лет и, вероятно, за всю историю независимости. Это на 14% меньше, чем в 2024 году, когда через украинскую часть нефтепровода "Дружба" было перевезено 11,36 млн тонн.

Как сообщает аналитическое издание ExPro, со ссылкой на данные ExPro Gas&Oil Monthly, падение объемов транзита связано с несколькими факторами.

В частности, с тем, что Чехия с марта 2025 года полностью прекратила закупку российской нефти, и транзит в эту страну за год составил всего 0,52 млн тонн — в пять раз меньше, чем в 2024 году (2,7 млн тонн). Кроме того, объемы транспортировки были нестабильными в течение года, а в отдельные месяцы падали до исторических минимумов. Например, в августе 2025 года транзит составил всего 430 тыс. тонн. Свою роль сыграли и атаки Украины на нефтеперекачивающие станции на территории России, которые повлияли на поставки сырой нефти в Европу.

Відео дня

Диаграмма танзита российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" — ExPro Фото: Из открытых источников

Крупнейшими потребителями российской нефти через Украину в 2025 году остались Словакия и Венгрия. Так, в Словакию было поставлено почти 4,9 млн тонн, что на 24% больше, чем в 2024 году, а в Венгрию — 4,35 млн тонн, на 8% меньше, чем годом ранее.

Кроме того, издание отмечает, что в результате санкций Украины против "Лукойла" в 2024 году венгерская компания MOL Nyrt. стала новым заказчиком услуг транзита, покупая нефть на белорусско-украинской границе с 9 сентября 2024 года.

Почему транзит российской нефти через Украину продолжается

Также ведущие YouTube-канала ExPro объяснили, что транзит российской нефти через Украину продолжится и в 2026 году. Один из экспертов пояснил, что правительство не планирует останавливать транспортировку до конца действия действующего договора в 2029 году. Эту позицию неоднократно подтверждал Денис Шмыгаль как на посту премьер-министра страны, так и будучи министром энергетики.

Эксперт отметил, что прекращение транзита могло бы осложнить договоренности с ЕС, в частности со Словакией и Венгрией, и повлиять на поддержку Украины на международном уровне. Однако в военных условиях временная остановка возможна как форс-мажор. Кроме того, нефтеперекачивающие станции работают на электроэнергии, и часть ресурсов страны тратится именно на транспортировку российской нефти.

По его словам, продолжение транзита имеет стратегический смысл, поскольку это помогает поддерживать хорошие отношения со странами ЕС и получать критически важную финансовую и политическую помощь, которая необходима для обороны страны.

Относительно прогнозов на 2026 год, эксперт считает, что объемы транзита останутся на уровне 2025 года или немного снизятся. Основной причиной может стать отказ Чехии от закупок российской нефти. Дополнительно на объемы могут повлиять внеплановые остановки из-за ударов или ремонтных работ на нефтеперекачивающих станциях. В случае длительных перебоев падение транзита может стать более заметным к концу года.

Напомним, что 27 января во время атаки по Львовской области россияне попали в нефтепровод "Дружба", который используется для транспортировки российской нефти в Венгрию и Словакию.

Ранее издание Bloomberg писало, что в декабре 2025 года в России зафиксировали резкое падение добычи сырой нефти, и этот показатель оказался самым низким за последние полтора года.