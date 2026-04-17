Мадьяр заявил о возобновлении работы "Дружба": когда российская нефть снова пойдет в Венгрию

Венгрия снова начнет получать российскую нефть через трубопровод "Дружба", который не работал в течение нескольких месяцев. Это анонсировал будущий венгерский премьер Петер Мадьяр.

По словам Мадьяра, глава венгерской нефтяной компании MOL Жолт Гернади отправится в Россию на следующей неделе, чтобы обсудить возобновление поставок нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

Мадьяр отметил, что недостаточно будет восстановить работу "Дружбы", а нужно восстановить нефтеснабжение через нефтепровод.

Скандал с нефтепроводом "Дружба" — что известно

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Украина якобы удерживает нефтепровод "Дружба" закрытым по политическим мотивам и не возобновляет поставки нефти в Венгрию. По его словам, украинские дипломаты подтвердили это венгерским коллегам. Однако в МИД Украины опровергли это заявление венгерского министра.

Перед этим Виктор Орбан в открытом письме обратился к Зеленскому, отметив, что тот проводит "антивенгерскую" политику. Он призвал возобновить работу нефтепровода "Дружба".

Также Орбан приказал разместить войска возле ряда энергообъектов из-за угрозы со стороны Украины.

Этому предшествовало заявление Зеленского о том, что российская нефть, не поступающая в Венгрию через нефтепровод "Дружба", является следствием российской атаки. Поэтому Орбан должен обратиться к Путину, а не к Украине.

23 февраля глава МИД Будапешта Петер Сийярто заявил о том, что прекращение поставок российской нефти через нефтепровод "Дружба" является исключительно политическим решением Украины. Он обвинил Киев в якобы желании вмешаться в предстоящие выборы в Венгрии.

Перед этим посол Венгрии в Евросоюзе наложил вето на решение ЕС о выделении Украине кредита в 90 млрд евро. Сийярто пояснил, что Венгрия разблокирует предоставление кредита только после того, как Украина возобновит поставки российской нефти в Венгрию.

В то же время в Евросоюзе уже нашли способ предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро даже несмотря на вето Венгрии. Для этого планируют рассмотреть вариант с использованием замороженных российских активов.