У МЗС спростували заяву про політичне рішення блокувати "Дружбу": Україна готова допомогти

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на слова очільника МЗС Угорщини про те, що Київ нібито підтвердив, що готовий відновити роботу нафтопроводу "Дружба" в обмін на "гроші та зброю".

Речник МЗС України Георгій Тихий в коментарі журналістам наголосив, що Сіярто умисно поширив фейкові тези. Через це він спотворив суть своєї розмови українських дипломатів з тимчасовим повіреним Угорщини. Про це Тихий сказав у коментарі журналістам, повідомило "УП".

"На зустрічах в МЗС з українського боку не було жодних сигналів зокрема про те, що "відновлення постачання нафти в напрямку Угорщини через нафтопровід Дружба заблоковано з політичних причин". Предметом були заяви прем'єр-міністра Орбана щодо потенційних загроз критичній енергетичній інфраструктурі Угорщини", — заявив Тихий.

Водночас він наголосив, що Україна готова допомагати Угорщині з захистом енергооб'єктів.

Відео дня

Раніше Петер Сіярто вчергове заявив, що Україна нібито утримує нафтопровід "Дружба" закритим із політичних мотивів та не відновлює постачання нафти до Угорщини. За його словами, українські дипломати підтвердили це угорським колегам.

Перед цим Віктор Орбан у відкритому листі наголосив, що у Володимира Зеленського "антиугорська" політика і закликав відновити роботу нафтопроводу "Дружба".

Також угорський прем'єр дав наказ розмістити війська біля низки енергооб'єктів через загрозу з боку України.

Цьому передувала заява Зеленського про те, що російська нафта не надходить до Угорщини через нафтопровід "Дружба" є наслідком російської атаки. Відтак Орбан має звернутися до Путіна, а не до України..

23 лютого голова МЗС Будапешту Петер Сіярто заявив про те, що припинення постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" є виключно політичним рішенням України. Він звинуватив Київ у нібито бажанні втрутитися в майбутні вибори в Угорщині.

Перед цим посол Угорщини в Євросоюзі наклав вето на рішення ЄС щодо виділення Україні кредиту в 90 млрд євро. Сіярто пояснив, що Угорщина розблокує надання кредиту лише після того, як Україна відновить постачання російської нафти до Угорщини.

Водночас у Євросоюзі вже знайшли спосіб надати Україні кредит у 90 мільярдів євро навіть попри вето Угорщини. Для цього планують розглянути варіант з використанням заморожених російських активів.