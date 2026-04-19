После поражения на выборах: Орбан согласился разблокировать кредит ЕС для Украины (фото)

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Украина готова уже с понедельника возобновить работу трубопровода "Дружба". Зато Будапешт выполнит главное требование от Брюсселя, отмечает политик.

Он указывает, что правительство Венгрии должно снять блокировку кредита ЕС для Украины на сумму в 90 млрд евро. Об этом он написал в своем X.

"Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти — нет денег", — написал венгерский чиновник.

Орбан готов разблокировать помощь ЕС для Украины

По его словам, когда будут возобновлены поставки нефтепродуктов, Будапешт больше не будет "препятствовать одобрению кредита".

"Через Брюссель мы получили сигнал от Украины о том, что они готовы возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" уже с понедельника", — указал Орбан.

Транзит через трубопровод "Дружба" — что известно

23 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что прекращение поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба" является исключительно политическим решением Украины. Он обвинил Киев в желании вмешаться в предстоящие выборы в Венгрии.

В Киеве отметили, что российская нефть не поступает в Венгрию из-за последствий российских атак. Поэтому, по словам президента Зеленского, Орбан должен обратиться к Путину, а не к Украине.

В то же время в ЕС говорят, что нашли способ предоставить Украине кредит несмотря на вето Венгрии. Для этого планируют рассмотреть вариант с использованием замороженных российских активов.

Впоследствии лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил о возобновлении работы трубопровода. По его словам, недостаточно будет только восстановить работу "Дружбы", а нужно восстановить нефтеснабжение.