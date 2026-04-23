ЕС разблокировал пакет помощи Украине на 90 млрд евро: Зеленский рассказал, на что пойдут средства

Европейский Союз разблокировал новый масштабный пакет финансовой поддержки для Украины на сумму 90 миллиардов евро, который рассчитан на два года. Часть этих средств Киев ожидает получить уже в ближайшее время, а направить их планируют прежде всего на оборону, поддержку экономической устойчивости и подготовку страны к следующей зиме.

Как сообщил на своей странице в Telegram президент Украины Владимир Зеленский 23 апреля, принятое решение имеет стратегическое значение как для безопасности государства, так и для дальнейшего укрепления партнерства между Украиной и Европейским Союзом.

По словам президента, реализация нового пакета позволит усилить оборонные возможности, обеспечить стабильную работу государства и выполнение социальных обязательств перед гражданами. Речь идет о финансировании ключевых сфер, от которых зависит ежедневное функционирование страны и ее способность противостоять вызовам военного времени.

"Этот европейский пакет придаст силы нашей армии, обеспечит Украине больше устойчивости и позволит нам выполнять социальные обязательства перед украинцами так, как это определено законом. Важно, что Украина обеспечивает себе такую финансовую уверенность уже в течение более чем четырех лет полномасштабной войны", — говорится в его сообщении.

Ближайшей задачей теперь является скорейший запуск финансирования, и украинская сторона рассчитывает, что первая часть средств станет доступной уже в мае или июне.

Как написал президент, значительную часть финансирования планируют направить на оборонный сектор. Прежде всего речь идет о производстве вооружения внутри страны, расширении возможностей украинского военно-промышленного комплекса и закупке у партнеров тех видов оружия, которые пока не изготавливаются в Украине.

Не менее важным направлением станет энергетика и защита критической инфраструктуры. Поэтому часть средств из пакета планируют использовать для подготовки к новому отопительному сезону, ремонта поврежденных объектов, создания дополнительных резервов и повышения устойчивости систем, которые остаются одной из главных целей российских атак.

Кроме финансовой поддержки, Украина продолжает работу с партнерами по усилению международного давления на Россию. По словам Зеленского, на предстоящих встречах будут обсуждать новые санкционные решения, которые должны усилить ответственность Кремля за развязанную войну.

Также продолжается проработка новых форматов сотрудничества в сфере безопасности. В частности, речь идет о модели Drone Deals, которая уже показала результативность в других регионах мира.

"Считаем, что только совместные усилия дают действительно значительную силу и иметь именно такую силу Европа заслуживает. Слава Украине", — добавил чиновник.

Напомним, что 22 апреля послы стран-членов Европейского союза одобрили предоставление кредита Украине в 90 миллиардов евро. Более того, они поддержали 20-й пакет санкций против России.

Кроме этого, издание Reuters писало, что из 20-го пакета санкций против исключили запрет на морские перевозки российской нефти, который мог существенно повлиять на действующий механизм ограничения цен.