Послы ЕС одобрили кредит в 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ, — СМИ

Послы стран-членов Европейского союза одобрили предоставление кредита Украине в 90 миллиардов евро. Также они поддержали 20-й пакет санкций против России.

Отныне формальная письменная процедура была официально запущена, чтобы предоставление кредита и введение антироссийских санкций могли быть поддержаны Советом ЕС. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на представителя Кипра в Совете ЕС.

"Сегодня как кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, так и 20-й пакет санкций были включены в повестку дня послов ЕС и одобрены на уровне Корепера. Теперь они пройдут письменную процедуру для окончательного утверждения Советом", — сообщил представитель Кипра.

Планируется, что письменная процедура завершится завтра днем.

20-й пакет антироссийских санкций содержит в частности предложения по ограничениям против нескольких компаний в Китае и других странах, которые обеспечивают поставками российскую военную машину. Кроме того, он предусматривает внесение в черный список большего количества судов теневого флота и введение новых торговых ограничений. Санкции одновременно ударят по операторам криптовалют и иностранным банкам, которые помогают Москве избегать санкций.

Планируется, что Украина может получить первый транш европейского кредита уже во втором квартале 2026 года. В то же время пока неизвестно, какую сумму предоставит Евросоюз.

Напомним, что после поражения на выборах Орбан согласился разблокировать кредит ЕС для Украины. 19 апреля он что Украина готова уже с понедельника возобновить работу трубопровода "Дружба". Зато Будапешт выполнит главное требование от Брюсселя, отмечает политик.

Перед этим президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за того, что Европейский Союз пока не может принять предоставление кредита в 90 миллиардов евро для Украины, задерживается процесс подготовки к зиме. Речь идет о восстановлении энергетического сектора, а также обороне объектов энерго- и водоснабжения.

Ранее нардеп Даниил Гетманцев в интервью Фокусу рассказал, что под угрозой находится крупный кредит Европейского Союза на 90 миллиардов евро. По его

Напомним, что посол Венгрии в Евросоюзе наложил вето на решение ЕС о выделении Украине кредита в 90 млрд евро. Сийярто тогда объяснил, что Венгрия разблокирует предоставление кредита только после того, как Украина возобновит поставки российской нефти в Венгрию.

В то же время в Евросоюзе обещали найти способ предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро даже несмотря на вето Венгрии. Для этого хотели рассмотреть вариант с использованием замороженных российских активов.