Украина будет иметь проблемы с подготовкой к зиме из-за задержки 90 млрд евро от ЕС, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за того, что Европейский Союз пока не может принять предоставление кредита в 90 миллиардов евро для Украины, задерживается процесс подготовки к зиме. Речь идет о восстановлении энергетического сектора, а также обороне объектов энерго- и водоснабжения.

По его словам, уже с 1 апреля должны были начаться работы в соответствии с планами подготовки, которые были приняты в марте. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Андреем Гуровым, передает "Суспільне".

Зеленский рассказал, что по оценке министра финансов, на сегодняшний день Украина имеет деньги на выплаты зарплат и пенсий, а также на финансирование армии.

"Какие я вижу риски? Самые большие риски — это подготовка к зиме. Потому что есть глобальный энергетический план защиты энергетики, водоснабжения. План, который рассчитан для того, чтобы к зиме мы закончили все, как минимум физическую защиту. Также туда входят различные форматы защиты ПВО и тому подобное. Общий объем 5,1 миллиарда долларов. Мы рассчитывали, что эта сумма будет полностью или частично, в большей степени в любом случае, покрыта благодаря этим деньгам", — заявил Зеленский.

Он пояснил, что необходимо как можно скорее начать подготовку к зиме, ведь это длительный процесс.

Президент ожидал, что все планы будут приняты в марте, и это произошло. И уже с 1 апреля должны начаться работы, однако они недостаточно массовые именно из-за отсутствия денег.

Зеленский предупредил, что отсрочка с предоставлением Украине кредита от Евросоюза ставит под вопрос подготовку страны к зиме.

Ранее нардеп Даниил Гетманцев в интервью Фокусу рассказал, что под угрозой находится крупный кредит Европейского Союза на 90 миллиардов евро. По его словам, Украина находится на грани "финансовой катастрофы".

Кредит на 90 миллиардов для Украины: что известно об инициативе ЕС

Стоит напомнить, что еще в середине декабря 2025 года лидеры ЕС договорились о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 90 миллиардов евро для финансирования ее обороны от РФ. Однако Венгрия заблокировала эту инициативу. Предпосылкой стало то, что премьер-министр Виктор Орбан обвинил Украину в затягивании ремонта поврежденного нефтепровода "Дружба".

10 марта издание Politico писало, что пока Венгрия блокирует решение многомиллиардного кредита для Украины, Киеву хватит денег только до мая.

Также в Politico недавно сообщали, что лидеры ЕС придумали, как предоставить Украине обещанный кредит, несмотря на блокирование Фицо и Орбана.

17 марта стало известно, что Европейский Союз уже согласовал заем для Украины в размере 90 млрд евро и его больше не будут пересматривать. Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который препятствовал кредиту, дали понять, что он должен придерживаться решений европейских лидеров.