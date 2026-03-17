Кредит от ЕС на €90 миллиардов для Украины согласовали и больше не будут пересматривать, — СМИ

Европейский Союз уже согласовал заем для Украины в размере 90 млрд евро и его больше не будут пересматривать. Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который препятствовал кредиту, дали понять, что он должен придерживаться решений европейских лидеров.

Само решение по кредиту в размере 90 млрд евро для Украины, как ожидается, примут очень скоро. Об этом 17 марта сообщило болгарское национальное радио со ссылкой на источник в Брюсселе.

"Я ожидаю, что решение о предоставлении Украине займа в размере 90 млрд евро будет принято в ближайшее время", — отметил собеседник.

Источник рассказал, что утром вторника председатель Европейского совета Антониу Кошта провел разговор с Виктором Орбаном. В ходе переговоров он дал четко ему понять, что тот должен следовать решению европейских лидеров, которое было принято еще в декабре и участие в котором он сам принимал.

"Займ для Украины согласован и не будет пересматриваться", — заявил неназванный чиновник из Брюсселя.

Ожидается, что на заседании в четверг европейские лидеры рассмотрят вопрос войны в Иране, а также Украину и рост цен и пути преодоления последствий высокой стоимости энергоносителей. Президент Украины Владимир Зеленский должен выступить с видеообращением к европейским лидерам.

Об одобрении 90 миллиардов евро кредита для Украины также сообщило медиа Kyiv Post со ссылкой на собственные источники.

Редактор "Радио Свобода" по европейским вопросам Рикард Йозвяк 17 марта также писал в X о том, что вето Венгрии и Словакии вскоре могут быть сняты.

Кредит на 90 миллиардов для Украины: что известно об инициативе ЕС

Стоит напомнить, что еще в середине декабря 2025 года лидеры ЕС договорились о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 90 миллиардов евро для финансирования ее обороны от РФ. Однако Венгрия заблокировала эту инициативу. Предпосылкой стало то, что премьер-министр Виктор Орбан обвинил Украину в затягивании ремонта поврежденного нефтепровода "Дружба".

10 марта издание Politico писало, что пока Венгрия блокирует решение многомиллиардного кредита для Украины, Киеву хватит денег только до мая.

Также в Politico недавно сообщали, что лидеры ЕС придумали, как предоставить Украине обещанный кредит, несмотря на блокирование Фицо и Орбана.