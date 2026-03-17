Кредит від ЄС на €90 мільярдів для України узгодили і більше не переглядатимуть, — ЗМІ

Європейський Союз вже узгодив позику для України у розмірі 90 млрд євро і її більше не переглядатимуть. Прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, який перешкоджав кредиту, дали зрозуміти, що він повинен дотримуватися рішень європейських лідерів.

Саме рішення щодо кредиту в розмірі 90 млрд євро для України, як очікується, ухвалять дуже скоро. Про це 17 березня повідомило болгарське національне радіо з посиланням на джерело у Брюсселі.

"Я очікую, що рішення про надання Україні позики у розмірі 90 млрд євро буде ухвалено найближчим часом", — зазначив співрозмовник.

Джерело розповіло, що вранці вівторка голова Європейської ради Антоніу Кошта провів розмову з Віктором Орбаном. В ході переговорів він дав чітко йому зрозуміти, що той повинен слідувати рішенню європейських лідерів, яке було ухвалено ще в грудні і участь в якому він сам брав.

"Позика для України узгоджена і не буде переглядатися", — заявив неназваний посадовець з Брюсселя.

Відео дня

Очікується, що на засіданні у четвер європейські лідери розглянуть питання війни в Ірані, а також Україну та зростання цін і шляхи подолання наслідків високої вартості енергоносіїв. Президент України Володимир Зеленський має виступити з відеозверненням до європейських лідерів.

Про схвалення 90 мільярдів євро кредиту для України також повідомило медіа Kyiv Post з посиланням на власні джерела.

Редактор "Радіо Свобода" з європейських питань Рікард Йозвяк 17 березня також писав у X про те, що вето Угорщини та Словаччини невдовзі можуть бути знятими.

Кредит на 90 мільярдів для України: що відомо про ініціативу ЄС

Варто нагадати, що ще у середині грудня 2025 року лідери ЄС домовилися про надання Україні фінансової допомоги в розмірі 90 мільярдів євро для фінансування її оборони від РФ. Проте Угорщина заблокувала цю ініціативу. Передумовою стало те, що прем'єр-міністр Віктор Орбан звинуватив Україну в затягуванні ремонту пошкодженого нафтопроводу "Дружба".

10 березня видання Politico писало, що поки Угорщина блокує рішення багатомільярдного кредиту для України, Києву хватить грошей лише до травня.

Також у Politico нещодавно повідомляли, що лідери ЄС придумали, як надати Україні обіцяний кредит, попри блокування Фіцо і Орбана.