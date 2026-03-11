Попри блокування Фіцо і Орбана: в ЄС придумали, як надати Україні обіцяні гроші, щоб втримати на плаву, — Politico

Україна отримає гроші від країн Європейського Союзу навіть за умови, що Словаччина та Угорщина продовжуватимуть блокування обіцяного кредиту у розмірі 90 мільярдів євро.

Наступного тижня європейські лідери планують зустріч у Брюсселі, де вони мають наміри переконати прем'єр-міністрів Угорщини та Словаччини Віктора Орбана та Роберта Фіцо дотриматися обіцянки схвалити кредит для України. Він має забезпечити дві третини коштів, що потребує Київ для продовження боротьби з російськими загарбниками до кінця 2027 року, розповіло 11 березня видання Politico.

Двоє посадовців, обізнаних з цим питанням, повідомили медіа, що навіть на випадок продовження блокування кредиту Угорщиною та Словаччиною країни Балтії та Північної Європи знайшли вихід із ситуації. Існує план, відповідно до якого Україні дадуть стільки грошей, скільки буде достатньо для того, аби втриматися на плану упродовж першої половини цього року.

Про яку суму йдеться

Інший посадовець, обізнаний з намірами європейських лідерів, розповів, що сума, яка розглядається для реалізації цього плану, становить 30 мільярдів євро. Це будуть двосторонні кредити, тому вони не потребуватимуть схвалення Європейського Союзу, пише видання.

Очікується, що Будапешт чи будь-яка інша країна ЄС можуть ветувати позику для України у розмірі 90 мільярдів, попри те, що вже пішли на це ще у грудні 2025 року. Один із законопроєктів диктує умову, що подібні позики потребують схвалення усіх країн, що входять до Союзу.

"Ми не вперше стикаємося з подібними труднощами з Угорщиною. Ми виконаємо цю позику так чи інакше", — запевнив видання комісар ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс.

До того ж міністр фінансів Нідерландів Елко Хейнен повідомив про наміри надання урядом країни 3,5 мільярда євро на рік, що відбудеться у форматі двосторонньої підтримки до 2029 року.

Варто нагадати, що 10 березня у Politico писали, що Україні вистачить грошей до травня, поки Орбан блокує кредит на 90 мільярдів євро.

Також 10 березня угорські ЗМІ повідомили, що Орбан підписав указ про блокування коштів українського "Ощадбанку".