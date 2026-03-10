Орбан підписав указ про арешт українських коштів "Ощадбанку"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підписав указ, яким арештовуються кошти, які були вилучені в українських інкасаторів "Ощадбанку".

Кошти зберігатимуться в Угорщині під арештом до 60 днів. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті "Угорського вісника".

Загалом Угорщина вилучила 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограм золота.

У документі йдетсья, що арешт необхідний для того, аби податкові органи встигли розслідувати походження, призначення, мету використання коштів, а також правові підстави для транспортування територією Угорщини.

Раніше Фокус повідомляв, що лідер правлячої партії Угорщини "Фідес" Мате Кочіш подав до парламенту законопроєкт, який передбачає збереження під арештом вилучених українських активів.

У відповідь голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Угорщина "занурюється у спіраль беззаконня".

"Після крадіжки грошей українського державного банку вони тепер висувають законопроєкт, щоб "легалізувати" незаконне захоплення. Це фактичне визнання того, що дії Угорщини не мають жодних правових підстав. Вони лише додають беззаконня до беззаконня.", — написав він.

Затримання інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині: що про це відомо

Нагадаємо, що 5 березня влада Угорщини безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби "Ощадбанку", які перевозили 7 співробітників бригади та цінності на суму понад 75 млн доларів і 9 кг золота.

Пізніше стало відомо, що їх затримали за підозрою у спробі незаконно перевезти великі суми грошей і золото до України. За даними слідства, організацією перевезення керував колишній генерал української спецслужби, а разом із ним затримали ще шістьох українців і два броньовані інкасаторські автомобілі, нібито задіяні для транспортування грошей та золота.

Натомість у "Ощадбанку" пояснили, що для затримання їхніх працівників не було жодних юридичних підстав. За словами пресслужби інкасаторські машини здійснювали планове міжнародне перевезення, а подібні рейси виконуються регулярно — приблизно раз на тиждень.

6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга на Х зявив, що семеро громадян України, яких утримували в Угорщині перетнули державний кордон та перебувають у безпеці.

Також Фокус писав, що Угорщина, попри повернення інкасаторів, не віддала назад і продовжує незаконно утримувати захоплені автомобілі та цінності.