Угорщина не віддала захоплені інкасаторські автомобілі та цінності: "Ощадбанк" оприлюднив вимогу

В "Ощадбанку" заявили, що Угорщина, попри повернення сімох інкасаторів, не віддала назад і продовжує незаконно утримувати захоплені автомобілі та цінності.

Угорщина все ще не повернула два інкасаторські автомобілі та цінності загальною сумою 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота. Відповідну заяву оприлюднив "Ощадбанк" на офіційній сторінці у Facebook 7 березня.

У банку вимагають негайного повернення захопленого майна, заявивши, що подальший захист прав установи у з'ясуванні інциденту, що стався в Угорщині, полягатиме у двох напрямках:

оскарження рішення щодо обмежувальних заходів про можливість перебування на території Європейського Союзу, які були без жодних підстав накладені на інкасаторів банку міграційною службою Угорщини;

здійснення правових кроків для повернення майна банку — автомобілів та цінностей.

Також "Ощадбанк" обіцяє детальний розгляд питання про порушення прав захоплених співробітників. Зокрема йдеться про затримання їх строком на понад добу без надання права на юридичну допомогу та консульську підтримку.

Всі дані щодо обставин інциденту установа вже передала Національному банку України. "Ощадбанк" також планує звернутися до "однієї з провідних міжнародних компаній" з приводу цього.

"Ощадбанк абсолютно впевнений у законності своїх дій", — йдеться у заяві.

Скриншот | вимога "Ощадбанку" щодо повернення захоплених машин і цінностей

В установі також нагадали, що кошти, які перевозилися з Відня до України, належать "Ощадбанку". Саме перевезення відбувалося у межах міжнародної угоди між установою та банком "Райффайзен Банк Австрія".

"Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур", — наголошують в "Ощаді".

Нагадаємо, 7 березня угорський адвокат Лорант Горват, який захищав українських інкасаторів, в інтерв'ю видання Kyiv Post розповів, що були порушені процесуальні норми щодо затриманих співробітників "Ощадбанку".

В НБУ 7 березня повідомили, що інцидент з інкасаторськими машинами в Угорщині може ускладнити перевезення валюти з-за кордону.