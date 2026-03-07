Інцидент з інкасаторськими авто в Угорщині може ускладнити доставку валюти з-за кордону, — НБУ

Захоплення в Угорщині автівок "Ощадбанку" з іноземною валютою не викличе дефіциту готівки, запевняють в Нацбанку. Українські фінансові установи задіють власні резерви та зможуть поповнити запаси доларів та євро у регулятора.

Незаконне захоплення інкасаторських машин "Ощадбанку", яке сталося 5 березня на території Угорщини, може спричинити незначні логістичні труднощі з доставкою готівкової валюти в Україну. Про це повідомляє НБУ.

Тому, за необхідності, для підкріплення кас банківських установ регулятор здійснюватиме операції з обміну безготівкової валюти банків на готівку. Операція з обміну відбудеться 9 березня.

"Це превентивне рішення підтримає за потреби готівкову валютну ліквідність банків на належному рівні для задоволення потреб українців", — наголосили в НБУ.

Утім, ситуація з готівковою валютою наразі стабільна, адже українські банки мають достатній запас готівкової валюти. Обсяг її середньоденних залишків у касах банків відповідає минулорічному показнику.

Граничний обсяг операції, яка відбудеться 9 березня, становитиме 100 млн дол. США та 80 млн євро, повідомили в НБУ. При чому мінімальна сума заявки від одного банку становить 1 млн дол. США та стільки ж в євро. Нацбанк задовольнятиме подані заявки банків у повному обсязі, але ж якщо запити банків перевищуватимуть оголошений обсяг операції, то обмін відбуватиметься за пропорційним принципом відповідно до сум, зазначених у заявках банків.

Операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Національним банком та банками України жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.

Станом на 1 березня, як повідомили в НБУ, міжнародні резерви України становили 54 753,4 млн дол. США.

Нагадаємо, в Угорщині затримали сімох громадян України, які на автівках "Ощадбанку" перевозили з Австрії валюту — 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота. У Будапешті вважають, що це гроші т.зв. "військової мафії".

Увечері 6 березня українці, яких незаконно утримували в Угорщині, перетнули державний кордон.