Инцидент с инкассаторскими авто в Венгрии может усложнить доставку валюты из-за рубежа, — НБУ

Захват в Венгрии автомобилей "Ощадбанка" с иностранной валютой не вызовет дефицита наличности, уверяют в Нацбанке. Украинские финансовые учреждения задействуют собственные резервы и смогут пополнить запасы долларов и евро у регулятора.

Незаконный захват инкассаторских машин "Ощадбанка", который произошел 5 марта на территории Венгрии, может вызвать незначительные логистические трудности с доставкой наличной валюты в Украину. Об этом сообщает НБУ.

Поэтому, при необходимости, для подкрепления касс банковских учреждений регулятор будет осуществлять операции по обмену безналичной валюты банков на наличные. Операция по обмену состоится 9 марта.

"Это превентивное решение поддержит при необходимости наличную валютную ликвидность банков на должном уровне для удовлетворения потребностей украинцев", — отметили в НБУ.

Впрочем, ситуация с наличной валютой пока стабильна, ведь украинские банки имеют достаточный запас наличной валюты. Объем ее среднедневных остатков в кассах банков соответствует прошлогоднему показателю.

Предельный объем операции, которая состоится 9 марта, составит 100 млн долл. США и 80 млн евро, сообщили в НБУ. Причем минимальная сумма заявки от одного банка составляет 1 млн долл. США и столько же в евро. Нацбанк будет удовлетворять поданные заявки банков в полном объеме, но если запросы банков будут превышать объявленный объем операции, то обмен будет происходить по пропорциональному принципу в соответствии с суммами, указанными в заявках банков.

Операции по обмену наличной валюты на безналичную между Национальным банком и банками Украины никоим образом не будут влиять на объем международных резервов Украины.

По состоянию на 1 марта, как сообщили в НБУ, международные резервы Украины составляли 54 753,4 млн долл. США.

Напомним, в Венгрии задержали семерых граждан Украины, которые на автомобилях "Ощадбанка" перевозили из Австрии валюту — 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. В Будапеште считают, что это деньги т.н. "военной мафии".

Вечером 6 марта украинцы, которых незаконно удерживали в Венгрии, пересекли государственную границу.