Задержание украинцев в Будапеште: венгры показали золото и деньги, которые перевозили инкассаторы

Правительство Венгрии обнародовало фотографии с изображением упаковок банкнот доларов, евро и девятью золотыми слитками весом в килограмм каждый.

Как утверждается на странице ведомства в Facebook, на фотографиях — "Акция украинского золотого конвоя".

Сообщается, что в четверг, 5 марта, в Венгрии были арестованы семеро граждан Украины, в том числе бывший генерал секретной службы, которые через Венгрию перевезли $40 миллионов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота из Австрии.

Фото: Facebook Magyarország Kormánya

Фото: Facebook Magyarország Kormánya

Фото: Facebook Magyarország Kormánya

"NAV расследует подозрение в отмывании денег. Из Венгрии были высланы семь граждан Украины", — говорится в заявлении.

Несколько часов назад министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто опубликовал пост, в котором утверждал, что с января через Венгрию было перевезено $900 миллионов и 420 миллионов евро наличными, а также 146 килограммов золота.

Відео дня

"Мы требуем от Киева немедленных ответов относительно крупных партий наличных денег, перевезенных через Венгрию, которые вызывают серьезные вопросы о возможной связи с украинской военной мафией", — говорится в публикации.

По его словам, венгерские власти ожидают от Киева четких объяснений происхождения и назначения средств.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев может ввести санкции против лиц, причастных к задержанию украинских граждан в Будапеште. Украинские власти также намерены созвать иностранный дипломатический корпус для информирования о ситуации.

Опрос Чем, по вашему мнению, закончится ситуация с похищением инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии? Опрос открыт до Уголовным расследованием Возможным силовым конфликтом между Украиной и Венгрией Отставкой премьера Венгрии Виктора Орбана Выяснится, что это было недоразумение Ничего из вышеперечисленного Голосувати

Глава МИД назвал задержание семи граждан Украины в Будапеште "частью шантажа и предвыборной кампании Венгрии".

Кроме того, внешнеполитическое ведомство призвало граждан Украины воздержаться от поездок в Венгрию.

Напомним, в Венгрии сообщили о депортации задержанных инкассаторов.