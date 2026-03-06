Украина может ввести санкции из-за захвата граждан в Венгрии, — Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев может ввести санкции против лиц, причастных к задержанию украинских граждан в Будапеште. Украинские власти также намерены созвать иностранный дипломатический корпус для информирования о ситуации.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в начале суток 6 марта в соцсети X отреагировал на сообщение "Ощадбанка" о похищении его сотрудников в Будапеште...

"Политические заявления венгерских чиновников сегодня утром свидетельствуют, что задержание семи граждан Украины в Будапеште было частью шантажа и избирательной кампании Венгрии.Список требований Орбана к Украине сегодня утром был особенно показательным", — отметил Сибига.

По словам министра, такая ситуация напоминает типичную схему давления, когда после захвата людей в заложники начинают выдвигать требования. Он подчеркнул, что Украина не намерена мириться с подобными действиями, подчеркнул Сибига, охарактеризовав их как "государственный бандитизм". А все причастные к захвату и удержанию украинских граждан понесут ответственность.

"Мы оставляем за собой право принять соответствующие меры, включая введение санкций и других ограничительных мер. Мы снова требуем от Венгрии прекратить втягивать Украину в свою внутреннюю политику и избирательную кампанию", — подчеркнул Сибига.

Министр добавил, что Киев ожидает четкой реакции международных партнеров на эту ситуацию. В МИД планируют собрать иностранный дипломатический корпус, чтобы проинформировать его о действиях Венгрии, опровергнуть обвинения в адрес Украины и заручиться поддержкой в вопросе привлечения виновных к ответственности.

Напомним, что МИД Украины обнародовало рекомендации для граждан после инцидента с задержанием семи работников "Ощадбанка" в Венгрии. В ведомстве посоветовали украинцам воздержаться от поездок в эту страну, а также по возможности планировать транзитные маршруты через другие государства. В МИД объяснили, что такие рекомендации связаны с захватом граждан Украины и изъятием имущества государственного банка в Будапеште.

Ранее мы также информировали, что Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии установила личности семи граждан Украины. Их противозаконно захватили в Венгрии при перевозке наличных денег и золота по территории страны. По данным венгерской стороны, всех их выслали из государства в пятницу, 6 марта.