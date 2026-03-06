В МИД советуют украинцам не ездить в Венгрию: на фоне произвола властей

Министерство иностранных дел Украины выпустило рекомендации для граждан из-за похищения семерых работников "Ощадбанка" Венгрией. Там рекомендуют воздержаться от поездок в страну.

В заявлении МИД отмечают, что рекомендации выпущены в связи с похищением семерых граждан Украины и кражи имущества государственного банка в Будапеште.

В них, кроме рекомендаций воздержаться от поездок в Венгрию советуют также планировать транзитные маршруты не через территорию Венгрии, а через территорию других стран. Это связано с невозможностью гарантировать безопасность граждан "на фоне произвола венгерских властей".

Отдельно в МИД советуют украинскому и европейскому бизнесу обратить внимание на угрозы похищения имущества на территории Венгрии.

"Рекомендуем учитывать эти риски в контексте любой деловой активности в этой стране", — говорится в заявлении.

Похищение работников "Ощадбанка" в Венгрии — что известно

Ночью 6 марта стало известно, что власти Венгрии безосновательно задержали два автомобиля инкассаторской службы "Ощадбанка", которые сопровождались 7 сотрудниками бригады инкассации.

Фокус проанализировал, что стоит за задержанием украинских инкассаторов Ощадбанка в Будапеште.

В то же время местные СМИ заявили, что среди задержанных есть бывший генерал украинской разведки и еще шестеро украинцев. Их якобы подозревают в попытке незаконно перевезти крупные суммы денег и золото в Украину. По данным венгерских правоохранителей, речь идет о 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Впоследствии Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии открыла уголовное производство после захвата двух инкассаторских машин "Ощадбанка" и семи граждан Украины, которые их сопровождали.

Также стало известно, что задержанных в Венгрии инкассаторов "Ощадбанка" депортировали. По версии венгерской полиции, управление перевозкой денег и золота через Венгрию якобы курировал бывший генерал Вооруженных сил Украины, его заместитель — бывший майор ВВС Украины, а их работе помогали лица с военным опытом.

После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Украина в ближайшие три дня не возобновит транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" или не пустит в страну экспертов для проверки состояния магистрали, Венгрия примет ответные меры.

Также стало известно, что Кремль направил в Венгрию команду политических технологов для вмешательства в парламентские выборы, которые должны состояться в апреле 2026 года.