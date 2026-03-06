В Венгрии захватили инкассаторов из-за "отмывания средств": руководил якобы экс-генерал разведки Украины

В Венгрии задержали бывшего генерала украинской разведки и еще шестерых украинцев по подозрению в попытке незаконно перевезти крупные суммы денег и золото в Украину. По данным венгерских правоохранителей, речь идет о 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Как сообщает венгерское издание Index, ссылаясь на Национальную налоговую и таможенную службу (NAV), арест состоялся 5 марта. Сейчас же NAV начала дело по подозрению в отмывании денег. По данным следствия, главным в этой схеме называют бывшего генерала украинской спецслужбы, который координировал перевозки. Вместе с ним задержали еще шестерых украинцев и два бронированных инкассатора, на которых якобы перевозили деньги и золото.

Кроме того, австрийский журналист Рихард Шмитт отметил, что деньги и золото должны были транспортировать из банка Raiffeisen в Вене. Еще он предположил, что премьер-министр Виктор Орбан остановил поставки золота после "получения угроз".

Стоит заметить, что в Украине пока официально не комментировали причастность к этому инциденту бывшего генерала украинской разведки.

Более того, на странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook появилось заявление с рекомендацией для граждан воздержаться от поездок в Венгрию. В ведомстве отметили, что это связано с похищением семи граждан Украины и захватом имущества государственного банка в Будапеште, из-за чего украинская сторона пока не может гарантировать безопасность своих граждан на территории страны на фоне, как заявляется, произвола венгерских властей.

"Также обращаем внимание украинского и европейского бизнеса на угрозы произвольного похищения имущества на территории Венгрии и рекомендуем учитывать эти риски в контексте любой деловой активности в этой стране", — говорится в заметке.

Напомним, что 5 марта венгерские власти задержали два бронированных автомобиля инкассационной службы "Ощадбанка", которые сопровождали семь сотрудников банка. В финучреждении заявили, что они осуществляли плановую перевозку иностранной валюты и банковских металлов между австрийским банком Raiffeisen и Ощадбанком в Украине в соответствии с международными правилами и с надлежаще оформленными документами. По данным GPS, инкассаторские автомобили по состоянию на утро находились в центре Будапешта вблизи одной из венгерских силовых структур, тогда как местонахождение работников банка остается неизвестным. В задержанном транспорте находились ценности на десятки миллионов — 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Также Фокус писал, что инкассаторские автомобили "Ощадбанка", которые накануне задержали венгерские власти, сейчас находятся на закрытой территории Антитеррористического центра, подконтрольного МВД Венгрии. В то же время место пребывания семи сотрудников банка, которые сопровождали транспорт, остается неизвестным. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал инцидент "государственным терроризмом и рэкетом" и заявил, что Киев уже направил Будапешту официальную ноту с требованием немедленно освободить граждан Украины.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что во время брифинга 5 марта президент Украины Владимир Зеленский якобы адресовал ему угрозы.