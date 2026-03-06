В Угорщині захопили інкасаторів через "відмивання коштів": керував нібито ексгенерал розвідки України

В Угорщині затримали колишнього генерала української розвідки та ще шістьох українців за підозрою у спробі незаконно перевезти великі суми грошей і золото до України. За даними угорських правоохоронців, мова йде про 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.

Як повідомляє угорське видання Index, посилаючись на Національну податкову та митну службу (NAV), арешт відбувся 5 березня. Наразі ж NAV розпочала справу за підозрою у відмиванні грошей. За даними слідства, головним у цій схемі називають колишнього генерала української спецслужби, який координував перевезення. Разом із ним затримали ще шістьох українців та два броньовані інкасатори, якими нібито перевозили гроші та золото.

Крім того, австрійський журналіст Ріхард Шмітт зазначив, що гроші та золото мали транспортувати з банку Raiffeisen у Відні. Ще він припустив, що прем’єр-міністр Віктор Орбан зупинив постачання золота після "отримання погроз".

Варто зауважити, що в Україні наразі офіційно не коментували причетність до цього інциденту колишнього генерала української розвідки.

Ба більше, на сторінці Міністерства закордонних справ України у Facebook з’явилася заява з рекомендацією для громадян утриматися від поїздок до Угорщини. У відомстві зазначили, що це пов’язано з викраденням семи громадян України та захопленням майна державного банку в Будапешті, через що українська сторона наразі не може гарантувати безпеку своїх громадян на території країни на тлі, як заявляється, свавільних дій угорської влади.

"Також звертаємо увагу українського та європейського бізнесу на загрози свавільного викрадення майна на території Угорщини та рекомендуємо враховувати ці ризики у контексті будь-якої ділової активності в цій країні", — йдеться вдописі.

Захоплення ікасаторів "Ощадбанку" в Угорщині — що про це відомо

Нагадаємо, що 5 березня угорська влада затримала два броньовані автомобілі інкасаційної служби "Ощадбанку", які супроводжували семеро співробітників банку. У фінустанові заявили, що вони здійснювали планове перевезення іноземної валюти та банківських металів між австрійським банком Raiffeisen та Ощадбанком в Україні відповідно до міжнародних правил і з належно оформленими документами. За даними GPS, інкасаторські автомобілі станом на ранок перебували у центрі Будапешта поблизу однієї з угорських силових структур, тоді як місцезнаходження працівників банку залишається невідомим. У затриманому транспорті знаходилися цінності на десятки мільйонів — 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.

Також Фокус писав, що інкасаторські автомобілі "Ощадбанку", які напередодні затримала угорська влада, нині перебувають на закритій території Антитерористичного центру, підконтрольного МВС Угорщини. Водночас місце перебування семи співробітників банку, які супроводжували транспорт, залишається невідомим. Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав інцидент "державним тероризмом і рекетом" та заявив, що Київ уже направив Будапешту офіційну ноту з вимогою негайно звільнити громадян України.

До цього прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що під час брифінгу 5 березня президент України Володимир Зеленський нібито адресував йому погрози.