Влада Угорщини захопила 7 співробітників "Ощадбанку" у заручники: що з ними невідомо

5 березня влада Угорщини безпідставно затримала два автомобіля інкасаторської служби "Ощадбанку", які супроводжувались 7 співробітниками бригади інкасації.

Співробітники "Ощадбанку" здійснювали регулярне перевезення іноземноі валюти та банківських металів між Райффазен банк Австрія та Ощадбанк Україна, повідомила пресслужба "Ощадбанку".

"Відповідно до даних GPS сигналу, незаконно затримані автомобілі "Ощадбанку" наразі знаходяться у центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини", — йдеться у повідомленні.

Місце перебування співробітників "Ощадбанку" наразі невідоме.

В пресслужбі уточнили, що перевезення коштів і цінностей здійснювалось в межах міжнародних правил та відповідним чином оформлено юридично.

Обсяг цінностей, які знаходились у викрадених автівках, становив:

40 млн доларів;

35 млн євро;

9 кілограмів золота.

"Ощадбанк вимагає негайного звільнення своїх співробітників та майна і повернення їх до України. Керівництво банку перебуває у контакті з МЗС України та правоохоронними відомствами з метою координації подальших дій", — наголосили в "Ощадбанку".

Пост "Ощадбанку" Фото: Скриншот

Реакція МЗС України на викрадення працівників "Ощадбанку" в Угорщині

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що семеро співробітників "Ощадбанку" були захоплені у заручники в Угорщині.

"Сьогодні в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України. Причини, а також їхній стан здоров'я та можливість зв'язку з ними досі невідомі", — написав Сибіга.

Він уточнив, що українці виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною, які перевозили кошти та цінності в межах регулярних перевезень між державними банками.

"Фактично, йдеться про те, що Угорщина взяла заручників та викрала гроші. Якщо це та "сила", про яку сьогодні казав пан Орбан, то це сила злочинної банди. Це державний тероризм та рекет", — пояснив Сибіга.

Очільник МЗС України підкреслив, що вже надіслав офіційну ноту з вимогою негайного звільнення українців.

"Ми також звернемося до Європейського Союзу з запитом на чітку кваліфікацію незаконних дій Угорщини, захоплення заручників та пограбування", — наголосив Сибіга.

Нагадаємо, 5 березня Володимир Зеленський "пригрозив" дати ЗСУ адресу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

В лютому Орбан заявив, що розмістить солдат біля енергооб'єктів через загрозу з боку України.