Орбан звинуватив Зеленського у "шантажі", а Фіцо пригрозився заблокувати кредит від ЄС: деталі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що під час брифінгу 5 березня президент України Володимир Зеленський нібито адресував йому погрози. На тлі цієї заяви прем’єр Словаччини Роберт Фіцо виступив на підтримку угорського лідера та припустив, що через подібну риторику деякі країни Європейський Союз можуть заблокувати надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро.

Про свою позицію Віктор Орбан повідомив у дописі на власній сторінці у соцмережі X. За словами угорського прем’єра, коментарі українського президента стосувалися не особисто його, а всієї угорської держави. Зокрема, Орбан заявив, що нині між Будапештом і Києвом виникла напружена ситуація через питання транзиту нафти, оскільки, за його твердженням, Україна фактично запровадила "нафтову блокаду" щодо Угорщини.

Глава угорського уряду наголосив, що його країна працює над тим, щоб усунути цю проблему. Він підкреслив, що Угорщина має намір застосувати політичні та фінансові механізми для того, щоб домогтися відновлення повноцінного постачання енергоносіїв.

Також Орбан наголосив, що нафта, яка транспортується через територію України трубопроводом Нафтопровід "Дружба", є власністю Угорщини, а її транзит, за його словами, передбачений відповідними домовленостями з Європейський Союз. За його словами, українська сторона не може розглядати цей процес як предмет переговорів або поступок.

Він підкреслив, що Будапешт не погодиться на тиск або шантаж у цьому питанні. Водночас угорський прем’єр запевнив, що не йдеться про застосування військових методів, оскільки Угорщина, за його словами, дотримується позиції миру, однак готова використати всі доступні політичні інструменти для захисту економічних інтересів угорських громадян.

"Якщо ми не зможемо захиститися від українського шантажу, за це доведеться платити угорцям. Тому ми будемо відстоювати свої інтереси та доб’ємося припинення цієї нафтової блокади. Жодні погрози, навіть ті, що можуть становити загрозу життю, не змусять мене відступити від цієї позиції", — заявив він.

Як на заяву Зеленського відреагував Роберт Фіцо

Пізніше заяву угорського прем’єра публічно підтримав глава уряду Словаччини Роберт Фіцо. У своєму дописі в соцмережі X він висловив повну солідарність із Орбаном і застеріг, що якщо Володимир Зеленський продовжуватиме подібну риторику, це може призвести до блокування фінансової допомоги Україні.

Крім того, Фіцо заявив, що за таких обставин деякі держави-члени Європейський Союз можуть не підтримати надання Україні кредиту на суму 90 млрд євро.

"Якщо президент України продовжить так поводитися, може статися так, що інші держави-члени ЄС також заблокують 90-мільярдний кредит для України", — зазначив Фіцо.

Крім того, словацький прем’єр звернувся до керівництва Європейського Союзу із закликом відреагувати на заяви українського президента. Зокрема він закликав президента Європейська комісія Урсула фон дер Ляєн, президента Європейська рада Антоніу Кошта, а також верховну представницю ЄС із закордонних справ Кая Каллас "дистанціюватися від цих обурливих шантажних заяв".

Що сказав Зеленський про Орбана під час брифінгу

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прокоментував можливу затримку фінансової допомоги від ЄС у розмірі 90 млрд євро. Він наголосив, що угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан може ускладнити отримання цих коштів, і українські військові готові особисто донести важливість цієї підтримки. Зеленський повідомив, що Україна вже надала Євросоюзу всі необхідні технічні рішення, а остаточне рішення очікується на засіданні Європейської ради 19 березня. Глава держави висловив сподівання, що жодна окрема особа не стане на шляху забезпечення українських військових необхідною зброєю.

Також Зеленський зазначав, що будь-який європейський лідер може особисто переконатися в стані пошкодженої ділянки на нафтопровіді "Дружбаʼ, а транзит російської нафти на користь агресора не здійснюватиметься через небезпеку для українців і людські втрати.

Раніше Фокус писав, що Європейський Союз розглядає можливість фінансової підтримки України для відновлення нафтопровідного комплексу "Дружба".