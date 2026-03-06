Орбан обвинил Зеленского в "шантаже", а Фицо пригрозил заблокировать кредит от ЕС: детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что во время брифинга 5 марта президент Украины Владимир Зеленский якобы адресовал ему угрозы. На фоне этого заявления премьер Словакии Роберт Фицо выступил в поддержку венгерского лидера и предположил, что из-за подобной риторики некоторые страны Европейского Союза могут заблокировать предоставление Украине кредита объемом 90 млрд евро.

О своей позиции Виктор Орбан сообщил в заметке на собственной странице в соцсети X. По словам венгерского премьера, комментарии украинского президента касались не лично его, а всего венгерского государства. В частности, Орбан заявил, что сейчас между Будапештом и Киевом возникла напряженная ситуация из-за вопроса транзита нефти, поскольку, по его утверждению, Украина фактически ввела "нефтяную блокаду" в отношении Венгрии.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что его страна работает над тем, чтобы устранить эту проблему. Он подчеркнул, что Венгрия намерена применить политические и финансовые механизмы для того, чтобы добиться восстановления полноценных поставок энергоносителей.

Также Орбан отметил, что нефть, которая транспортируется через территорию Украины по трубопроводу Нефтепровод "Дружба", является собственностью Венгрии, а ее транзит, по его словам, предусмотрен соответствующими договоренностями с Европейским Союзом. По его словам, украинская сторона не может рассматривать этот процесс как предмет переговоров или уступок.

Он подчеркнул, что Будапешт не согласится на давление или шантаж в этом вопросе. В то же время венгерский премьер заверил, что речь не идет о применении военных методов, поскольку Венгрия, по его словам, придерживается позиции мира, однако готова использовать все доступные политические инструменты для защиты экономических интересов венгерских граждан.

"Если мы не сможем защититься от украинского шантажа, за это придется платить венграм. Поэтому мы будем отстаивать свои интересы и добьемся прекращения этой нефтяной блокады. Никакие угрозы, даже те, что могут представлять угрозу жизни, не заставят меня отступить от этой позиции", — заявил он.

Как на заявление Зеленского отреагировал Роберт Фицо

Позже заявление венгерского премьера публично поддержал глава правительства Словакии Роберт Фицо. В своей заметке в соцсети X он выразил полную солидарность с Орбаном и предостерег, что если Владимир Зеленский будет продолжать подобную риторику, это может привести к блокированию финансовой помощи Украине.

Кроме того, Фицо заявил, что при таких обстоятельствах некоторые государства-члены Европейский Союз могут не поддержать предоставление Украине кредита на сумму 90 млрд евро.

"Если президент Украины продолжит так себя вести, может случиться так, что другие государства-члены ЕС также заблокируют 90-миллиардный кредит для Украины", — отметил Фицо.

Кроме того, словацкий премьер обратился к руководству Европейского Союза с призывом отреагировать на заявления украинского президента. В частности он призвал президента Европейская комиссия Урсулу фон дер Ляйен, президента Европейский совет Антониу Кошта, а также верховную представительницу ЕС по иностранным делам Кая Каллас "дистанцироваться от этих возмутительных шантажных заявлений".

Что сказал Зеленский об Орбане во время брифинга

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможную задержку финансовой помощи от ЕС в размере 90 млрд евро. Он отметил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан может усложнить получение этих средств, и украинские военные готовы лично донести важность этой поддержки. Зеленский сообщил, что Украина уже предоставила Евросоюзу все необходимые технические решения, а окончательное решение ожидается на заседании Европейского совета 19 марта. Глава государства выразил надежду, что ни одно отдельное лицо не станет на пути обеспечения украинских военных необходимым оружием.

Также Зеленский отмечал, что любой европейский лидер может лично убедиться в состоянии поврежденного участка на нефтепроводе "Дружба", а транзит российской нефти в пользу агрессора не будет осуществляться из-за опасности для украинцев и человеческих потерь.

Ранее Фокус писал, что Европейский Союз рассматривает возможность финансовой поддержки Украины для восстановления нефтепроводного комплекса "Дружба".