Снимет ли Орбан блокировку: ЕС хочет дать Украине деньги на ремонт "Дружбы"

Европейский Союз может предоставить Украине финансовую помощь для ремонта нефтепровода "Дружба". В то же время Европейская комиссия ведет переговоры с Киевом о направлении специальной миссии на этот объект. Она должна проверить уровень повреждений "Дружбы", сообщает информационное агентство Bloomberg в четверг, 5 марта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что согласится с выводами миссии. Венгрия и Словакия блокируют финансовую поддержку Киева со стороны ЕС и санкции против России, пока не возобновятся поставки по газопроводу. Орбан заявил, что будет блокировать важную для Украины поддержку, пока транспортировка нефти по "Дружбе" не будет восстановлена. Эта поддержка включает в себя заем ЕС суммой в 90 миллиардов евро. Словакия прекратила экстренные поставки электроэнергии Украине.

Европейская комиссия, исполнительный орган блока, может предоставить бюджетную помощь Украине. ЕС также готов предоставить экспертную помощь по состоянию нефтепровода: обсуждение этого предложения сейчас продолжается.

Россия атаковала объект в январе, вызвав пожар в резервуаре для хранения, который тушили 10 дней. Она повредила оборудование, силовые кабели, трансформаторы и систему обнаружения утечек, сообщил Bloomberg главный исполнительный директор украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" Сергей Корецкий.

Учитывая масштабы разрушений, Киев еще не смог предоставить сроки проведения ремонтных работ. Венгрия и Словакия обвинили Украину в прекращении поставок нефти, в то же время ставя под сомнение масштабы ущерба от разрушения "Дружбы". Эти страны не признали факта январской российской атаки. Две страны, которые поддерживают тесные связи с Кремлем, также заблокировали последний раунд санкций ЕС против Москвы.

Несколько европейских столиц обвинили Будапешт в нарушении своего обещания позволить Украине получить кредит. Венгрия также отказалась рассматривать альтернативы российскому энергоснабжению, например — поставки из Хорватии, утверждая, что российская нефть дешевле. Послы ЕС обсудили этот вопрос на встрече в среду.

Нефтепровод "Дружба" подвергся ударам почти два десятка раз с начала полномасштабной войны России против Украины. Ремонтные работы часто проводились под российскими атаками, что подвергало опасности работников, и Москва, вероятно, снова будет атаковать трубопровод после его ремонта, сообщили источники Bloomberg.

Напомним, что Европейский Союз призвал администрацию Президента Украины Владимира Зеленского допустить представителей блока к осмотру поврежденного нефтепровода "Дружба". Через этот трубопровод российская нефть поставляется в страны Европы. Поэтому в Брюсселе настаивают на возможности проверить состояние инфраструктуры после повреждений.

Ранее мы также информировали, что часть украинской нефти экспортировалась в государства Европейского Союза через "Дружбу" вместе со значительно большими объемами российского сырья. Поставки были остановлены после российского удара по насосным станциям на западе Украины, который произошел 27 января.