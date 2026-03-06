Кремль хочет удержать Орбана у власти: РФ отправила политтехнологов в Венгрию, — VSquare

Кремль направил в Венгрию команду политических технологов для вмешательства в парламентские выборы, которые должны состояться в апреле 2026 года. Главная цель этой операции — помочь премьер-министру Виктору Орбану сохранить власть.

По информации источников в сфере европейской безопасности, координировать возможную операцию по поддержке Виктора Орбана поручили Сергею Кириенко — первому заместителю руководителя администрации российского диктатора Владимира Путина, сообщили в расследовании VSquare. Он является архитектором всей инфраструктуры политического влияния России, как внутренней, так и внешней.

Бывший руководитель "Росатома", Кириенко рассматривает зарубежные выборы как расширение инструментария политического управления России. До того Молдова была площадкой, где его операция развернула сети подкупа голосов, ферм троллей и оперативников на местах, чтобы повлиять на выборы против проевропейского президента Майи Санду.

Этот план россияне сейчас пытаются применить его Венгрии. Известно, что НАТО, вероятно, уже знает информацию о попытке Кремля поддержать кампанию Виктора Орбана, и следит за ситуацией.

План РФ заключается в том, чтобы разместить российских экспертов по манипуляциям в социальных сетях в посольстве России в Будапеште. Им выдадут дипломатические или служебные паспорта. Весь смысл этого заключается в иммунитете от судебного преследования. Это "урок", непосредственно вынесенный Россией из Молдовы, где властям пришлось потратить годы на ликвидацию деятельности российского посольства, прежде чем в конце концов сократить дипломатический персонал России более чем втрое.

По словам источников VSquare, Будапештская договоренность предусматривает команду из трех человек, которая работает из посольства от имени ГРУ и российской военной разведки.

Это не первый случай, когда российские оперативники с непрозрачными функциями работали в дипломатической инфраструктуре Будапешта. Между тем проорбановские СМИ усиливают антиукраинские кремлевские нарративы громче, чем когда-либо. Это прикрытие для медийной операции РФ, которая лучше всего работает, когда информационная экосистема уже благоприятна.

Результаты опросов, полученные в Будапеште, вызывают тревогу у правящей партии "Фидес". На прошлой неделе Median, один из самых авторитетных независимых социологов Венгрии, опубликовал опрос, который показывает, что партия "Тиса" опережает "Фидес" на двадцать пунктов.

