Кремль хоче втримати Орбана при владі: РФ відправила політтехнологів до Угорщини, — VSquare

Кремль направив до Угорщини команду політичних технологів для втручання у парламентські вибори, які мають відбутися у квітні 2026 року. Головна мета цієї операції – допомогти прем’єр-міністру Віктору Орбану зберегти владу.

За інформацією джерел у сфері європейської безпеки, координувати можливу операцію з підтримки Віктора Орбана доручили Сергію Кирієнку — першому заступнику керівника адміністрації російського диктатора Володимира Путіна, повідомили у розслідуванні VSquare. Він є архітектором усієї інфраструктури політичного впливу Росії, як внутрішньої, так і зовнішньої.

Колишній керівник "Росатому", Кирієнко розглядає закордонні вибори як розширення інструментарію політичного управління Росії. До того Молдова була майданчиком, де його операція розгорнула мережі підкупу голосів, ферм тролів та оперативників на місцях, щоб вплинути на вибори проти проєвропейської президентки Майї Санду.

Відео дня

Цей план росіяни зараз намагаються застосувати його Угорщини. Відомо, що НАТО, ймовірно, вже знає інформацію про спробу Кремля підтримати кампанію Віктора Орбана, і стежить за ситуацієй.

План РФ полягає в тому, щоб розмістити російських експертів з маніпуляцій у соціальних мережах у посольстві Росії в Будапешті. Їм видадуть дипломатичні або службові паспорти. Весь сенс цього полягає в імунітеті від судового переслідування. Це "урок", безпосередньо винесений Росією з Молдови, де владі довелося витратити роки на ліквідацію діяльності російського посольства, перш ніж зрештою скоротити дипломатичний персонал Росії більш ніж утричі.

За словами джерел VSquare, Будапештська домовленість передбачає команду з трьох осіб, яка працює з посольства від імені ГРУ та російської військової розвідки.

Це не перший випадок, коли російські оперативники з непрозорими функціями працювали в дипломатичній інфраструктурі Будапешта. Тим часом проорбанівські ЗМІ посилюють антиукраїнські кремлівські наративи голосніше, ніж будь-коли. Це прикриття для медійної операції РФ, яка найкраще працює, коли інформаційна екосистема вже сприятлива.

Результати опитувань, отримані в Будапешті, викликають тривогу у правлячої партії "Фідес". Минулого тижня Median, один з найавторитетніших незалежних соціологів Угорщини, опублікував опитування, яке показує, що пратія "Тіса" випереджає "Фідес" на двадцять пунктів.

Нагадаємо, що економіст Сергій Фурса впевнений: загострення між Києвом і Будапештом може бути вигідним як Кремлю, так і угорському прем’єру Віктору Орбану. На його думку, дії угорської влади, зокрема блокування українських коштів і затримання інкасаторів, можуть бути свідомою провокацією, розрахованою на жорстку реакцію України.

Раніше ми також інформували, що затримання українських інкасаторів у центрі Будапешта резонанс у двосторонніх відносинах. Фокус розбирався, що цей інцидент може стати одним із найгучніших дипломатичних скандалів між Україною та Угорщиною за останні роки. Такі дії можуть мати політичні наслідки як для самого Віктора Орбана, так і для його відносин із Європейським Союзом.