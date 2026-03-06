Политика "гоп-стоп": что стоит за задержанием украинских инкассаторов Ощадбанка в Будапеште

Задержание украинских инкассаторов с десятками миллионов долларов и килограммами золота в центре Будапешта может стать крупнейшим скандалом в отношениях Украины и Венгрии за последние годы. Фокус разбирался, почему Виктор Орбан пошел на "государственный рэкет" и какие последствия это может иметь для него, его политики и отношений с ЕС.

Дипломатический конфликт между Киевом и Будапештом резко обострился после инцидента с инкассаторскими автомобилями государственного Ощадбанка. Украинские власти заявляют, что венгерские силовые структуры фактически взяли в заложники семерых граждан Украины и захватили крупные суммы наличных денег и банковских металлов.

Инцидент уже назвали беспрецедентным для отношений двух стран — а в МИД Украины действия Будапешта охарактеризовали как "государственный терроризм и рэкет".

Заложники с наличными: что произошло в Будапеште

По данным Ощадбанка и Министерства иностранных дел Украины, 5 марта в Венгрии были задержаны два инкассаторских автомобиля банка, которые сопровождали семь сотрудников бригады инкассации.

Они выполняли регулярную перевозку валютных средств и банковских металлов между австрийским Raiffeisen Bank и Ощадбанком Украины.

В транспорте находились:

40 млн долл. наличными;

35 млн евро;

9 кг банковского золота.

После остановки автомобилей связь с работниками банка пропала. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что причины задержания, место пребывания людей и их состояние здоровья пока неизвестны.

По данным GPS-сигналов инкассаторских машин, их переместили к зданию, связанному с венгерскими силовыми структурами в Будапеште.

Киев рассматривает инцидент как незаконный захват украинских граждан.

Андрей Сибига заявил, что речь идет фактически о захвате заложников и похищении средств государственного банка.

По его словам, Украина уже направила официальную дипломатическую ноту Венгрии, также требует немедленного освобождения сотрудников банка и планирует обратиться в Европейский Союз с требованием правовой оценки действий Будапешта.

В МИД отмечают, что инцидент произошел во время обычной банковской операции между государственными финансовыми учреждениями, которая ранее регулярно выполнялась без проблем.

Политический фон: конфликт Зеленского и Орбана

Инцидент произошел на фоне резкого ухудшения украинско-венгерских отношений.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "шантаже", связанном с энергетическими вопросами.

Речь идет, в частности, о ситуации с нефтепроводом "Дружба", через который российская нефть поставлялась в Венгрию. Будапешт требовал от Киева возобновить транзит и угрожал политическим давлением.

Кроме того, Венгрия ранее блокировала масштабный пакет финансовой помощи Украине от ЕС, что также вызвало острую реакцию Киева.

Словацкий премьер Роберт Фицо также заявлял о возможности препятствования новым кредитам Евросоюза для Украины, что еще больше осложнило ситуацию.

Политика "гоп-стоп": зачем Орбану история с украинскими инкассаторами

Политолог Игорь Рейтерович считает, что действия венгерских властей имеют прежде всего внутриполитическую логику и связаны с электоральной стратегией премьера Виктора Орбана.

"Орбану нужна история для внутреннего потребления — о том, как он противостоит "плохому Европейскому Союзу" и Украине, которые якобы хотят обидеть венгров и забрать у них их деньги. Он уже сделал заявление, что Венгрия прекратит транзит товаров для Украины по своей территории до тех пор, пока не будет восстановлена работа нефтепровода "Дружба". Логика проста: мол, венгерскую нефть хотят "украсть", и он будет работать над тем, чтобы ее вернули", — объясняет Фокусу эксперт.

По мнению Рейтеровича, история с инкассаторами хорошо вписывается в эту риторику.

"Это выглядит как демонстрация: смотрите, мы не будем молчать, мы будем действовать и заставим Украину разблокировать нефтепровод. Фактически это медийная история. Я думаю, что сейчас они могут пытаться выбить из наших инкассаторов какие-то показания", — предполагает политолог.

В то же время он отмечает, что сама ситуация выглядит абсурдной, ведь инкассаторы ехали из Австрии.

"Очевидно, что у них все документы были в порядке, никаких вопросов к перевозке не должно быть. Плюс это деньги государственного банка — Ощадбанка. Поэтому эта история почти наверняка будет рассматриваться на уровне Европейского Союза. Европейцы начнут звонить Орбану и говорить: прекратите делать то, что вы делаете. Потому что это выглядит как фактический государственный рэкет — некий "гоп-стоп" на уровне государства", — говорит эксперт.

По словам Рейтеровича, конфликт между Орбаном и президентом Украины может быть политическим, но подобные действия выходят далеко за пределы дипломатии.

"Если Зеленскому не нравится Орбан, а Орбану — Зеленский, то они могут обмениваться заявлениями и политическими оценками. Но делать такие вещи — это уже выглядит как шаг отчаяния", — отмечает он.

При этом эксперт считает, что подобное поведение премьера Венгрии частично соответствует ожиданиям его избирателей.

"Это ложится в ожидания части его электората, который хочет радикальных действий. И Орбан фактически играет на этих настроениях. В определенном смысле у него нет большого пространства для маневра, и он действует по принципу: а вдруг это улучшит его электоральную ситуацию. Хотя на самом деле, думаю, такие шаги могут только ухудшить ее", — говорит политолог.

Особенно проблемной эта история может стать из-за того, что речь идет не о политике или военных, а о деньгах.

"Это не военные, не какие-то спецоперации — это деньги. А деньги для европейцев — святое. И именно поэтому эта история может иметь для него серьезные последствия", — объясняет Рейтерович.

В то же время он не исключает, что конфликт может продолжиться новыми провокациями, например, проблемами для украинских беженцев или другие подобные истории.

При этом политолог обращает внимание на то, что на реакцию европейских партнеров Орбан, вероятно, обращает все меньше внимания.

"Он понимает две вещи. Первая — что бы он ни делал, Венгрию из ЕС не исключат, потому что такого механизма просто не существует. И вторая — любое давление Евросоюза он использует в своей политической кампании, подавая себя как защитника Венгрии от "брюссельских бюрократов", — говорит Рейтерович.

Эксперт также отмечает, что значительная часть электората Орбана поддерживает такую риторику, даже не учитывая экономических реалий. Например, многие венгры получают так называемую тринадцатую пенсию, и Орбан активно использует это как политический инструмент. Но при этом мало кто вспоминает, что эти деньги фактически поступают из фондов Европейского Союза — а правительство просто распределяет их среди граждан.

Поэтому, по словам политолога, Орбан действует по принципу "пан или пропал". В то же время Рейтерович убежден, что ситуация уже вышла за пределы двустороннего конфликта и требует реакции Европейского Союза.

"Украине сейчас стоит обращаться в Европу и требовать реакции. Фактически подрываются сами европейские принципы: задерживают людей, которые перевозят средства государственного банка, причем речь идет об огромных суммах — около ста миллионов в разных валютах и даже в золоте", — заключает он.

Кроме того, по словам эксперта, тревожно выглядит и информация о том, что украинских консулов не допускают к задержанным.

"Главное, чтобы эти люди выдержали давление и смогли вернуться домой. А дальше, вполне возможно, что эта история завершится судебными исками против Венгрии в европейских судах", — резюмирует Рейтерович.

Фактор 12 апреля: как выборы в Венгрии меняют политику Орбана

Ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус считает, что нынешние действия Будапешта следует рассматривать прежде всего в контексте внутренней политики Венгрии и приближения парламентских выборов.

"Все нужно рассматривать через призму того, что 12 апреля в Венгрии состоятся выборы. То есть до них остается чуть больше месяца. И для Орбана это очень неприятное ожидание, потому что по тем опросам, которые сейчас есть, партия ФИДЕС проигрывает, а сам Орбан может потерять кресло премьера", — объясняет он Фокусу.

По словам экономиста, отставание партии власти является очень значительным.

"Речь идет не об одном-двух процентах. По некоторым опросам партия "Тиса" опережает ФИДЕС примерно на 20 процентных пунктов. То есть это уже серьезный разрыв. Некоторые обозреватели даже предполагают, что "Тиса" может не просто получить большинство, а создать так называемую монокоалицию — когда партии не нужны партнеры для формирования правительства и она самостоятельно формирует власть", — отмечает Ус.

Если раньше аналитики предполагали, что новой власти придется договариваться с другими политическими силами, то сейчас, по его словам, такая необходимость может вообще исчезнуть.

На этом фоне, по словам экономиста, во внутренней политике Венгрии все чаще звучит тема Украины.

В то же время он считает, что Киеву стоит максимально дистанцироваться от этой ситуации.

"По моему мнению, Украине желательно абстрагироваться от этой истории и действовать так, как сейчас действует Европейский Союз. ЕС практически ничего не комментирует. Но при этом вопрос поставок российских углеводородов в Евросоюз уже вынесен на обсуждение Европарламента на 15 апреля — то есть через три дня после венгерских выборов", — поясняет экономист.

По его мнению, такая дата выбрана неслучайно. Это сделано специально: сначала дождаться результатов выборов, а потом уже проводить обсуждения. И если во время этих дискуссий кто-то из представителей Венгрии начнет выступать против решений ЕС, им могут прямо сказать: "Посмотрите на результаты выборов. Вы скоро уже не будете представлять власть, поэтому почему мы должны вас слушать?".

Однако полностью избежать втягивания Украины в этот политический процесс, по его словам, будет сложно.

"Мы видим, что постоянно возникают новые истории. Например, ситуация с задержкой инкассаторов. Но здесь возникает вопрос. Учитывая напряженность в отношениях между Украиной и Венгрией, почему эта операция вообще осуществлялась через территорию Венгрии?", — спрашивает эксперт.

Он напоминает, что существуют и альтернативные маршруты.

"Самый короткий путь от Австрии в Украину действительно проходит через Венгрию. Но если посмотреть на другие варианты, то, например, из Вены можно ехать через Словакию. Я сам ездил автобусом из Вены в Ужгород — и маршрут проходил именно через Братиславу и Словакию, без заезда в Венгрию. Поэтому здесь еще стоит будет выяснить, почему был выбран именно такой маршрут", — говорит экономист.

При этом Ус не исключает, что до выборов могут возникать новые инциденты или попытки экономического давления на Украину. Поэтому, по его мнению, сейчас стоит просто дождаться выборов.

"Фактически нужно дожить до 12 апреля, дождаться этой даты, а потом посмотреть, что будет дальше. Самое главное — не подыгрывать Орбану и не подбрасывать дров в тот политический огонь, который он сейчас активно разжигает", — говорит Ус.

