У МЗС радять українцям не їздити до Угорщини: на тлі свавільних дій влади

Міністерство закордонних справ України випустило рекомендації для громадян через викрадення сімох працівників "Ощадбанку" Угорщиною. Там рекомендують утриматися від поїздок до країни.

У заяві МЗС наголошують, що рекомендації випущені у зв'язку з викраденням сімох громадян України та крадіжки майна державного банку в Будапешті.

У них, крім рекомендацій утриматися від поїздок до Угорщини радять також планувати транзитні маршрути не через територію Угорщину, а через територію інших країн. Це пов'язано з неможливістю гарантувати безпеку громадян "на тлі свавільних дій угорської влади".

Окремо в МЗС радять українському та європейському бізнесу звернути увагу на загрози викрадення майна на території Угорщини.

"Рекомендуємо враховувати ці ризики у контексті будь-якої ділової активності в цій країні", — йдеться в заяві.

Викрадення працівників "Ощадбанку" в Угорщині — що відомо

Вночі 6 березня стало відомо, що влада Угорщини безпідставно затримала два автомобіля інкасаторської служби "Ощадбанку", які супроводжувались 7 співробітниками бригади інкасації.

Фокус проаналізував, що стоїть за затриманням українських інкасаторів Ощадбанку у Будапешті.

Водночас місцеві ЗМІ заявили, що серед затриманих є колишній генерал української розвідки та ще шестеро українців. Їх нібито підозрюють у спробі незаконно перевезти великі суми грошей і золото до України. За даними угорських правоохоронців, мова йде про 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.

Згодом Національна податкова і митна служба Угорщини відкрила кримінальне провадження після захоплення двох інкасаторських машин "Ощадбанку" і семи громадян України, які їх супроводжували.

Також стало відомо, що затриманих в Угорщині інкасаторів "Ощадбанку" депортували. За версією угорської поліції, управління перевезенням грошей і золота через Угорщину нібито курирував колишній генерал Збройних сил України, його заступник — колишній майор ВПС України, а їхній роботі допомагали особи з військовим досвідом.

Після цього прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що якщо Україна у найближчі три дні не відновить транзит нафти нафтопроводом "Дружба" або не пустить у країну експертів для перевірки стану магістралі, Угорщина вживе заходів у відповідь.

Також стало відомо, що Кремль направив до Угорщини команду політичних технологів для втручання у парламентські вибори, які мають відбутися у квітні 2026 року.