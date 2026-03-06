Затриманих в Угорщині інкасаторів "Ощадбанку" депортували, — Index

Національна податкова і митна служба Угорщини встановила особи семи громадян України, заарештованих у зв'язку з перевезенням грошей і золота через Угорщину. Усіх їх було вислано з країни.

Управління перевезенням грошей і золота через Угорщину нібито курирував колишній генерал Збройних сил України, його заступник — колишній майор ВПС України, а їхній роботі допомагали особи з військовим досвідом, повідомляє Index із посиланням на заяву Урядового інформаційного центру.

З урахуванням цих обставин їх було вислано з Угорщини в п'ятницю, 6 березня.

Уряд вимагає від України негайної відповіді та пояснень щодо поставок готівки до Угорщини, оскільки, за словами міністра закордонних справ і торгівлі Петера Сійярто, "цілком справедливо постає питання, чи не є це грошима української військової мафії".

Міністр додав, що із січня українці перевезли через Угорщину загалом $900 мільйонів і 420 мільйонів євро готівкою, а також 146 кілограмів золотих злитків.

"Якщо це дійсно була транзакція між банками, чому вона не була здійснена банківським переказом? Навіщо переміщувати такі величезні суми готівки через нашу країну? За даними Національного податкового та митного управління, останню партію супроводжував колишній генерал української розвідки. Поки Київ не надасть чітких пояснень походження і призначення коштів, угорська влада проведе ретельне розслідування", — заявив він.

Своєю чергою 6 березня "Ощадбанк" поінформував, що сімох його співробітників, які супроводжували безпідставно затримані в Угорщині інкасаторські машини, незаконно утримують в одному з правоохоронних органів Угорщини:

"Усі співробітники служби інкасації, незаконно затримані в Угорщині, мають тривалий досвід роботи в "Ощадбанку": від 3-4 років до 17-21 року. Цінності, що перебували у викрадених автомобілях, належать державному "Ощадбанку". Це кошти, довірені банку громадянами та бізнесом України. Вони транспортувалися з Австрії для подальшого використання в обігу та насичення готівкового ринку України".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив у п'ятницю, що Україна залишає за собою право ініціювати санкції проти причетних до захоплення українців в Угорщині і скликає іноземний дипкорпус

За його словами, політичні заяви угорських чиновників сьогодні вранці свідчать, що затримання сімох громадян України в Будапешті було частиною шантажу і виборчої кампанії Угорщини.

"Ми не будемо терпіти цей муніципальний бандитизм. Усі, хто відповідальний за захоплення та утримання наших громадян у заручниках, будуть притягнуті до відповідальності. Ми залишаємо за собою право вжити відповідних заходів, включно із запровадженням санкцій та інших обмежувальних заходів", — запевнив дипломат.

