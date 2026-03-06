Дали три дні: Угорщина виступила з новими погрозами на адресу України

Якщо Україна у найближчі три дні не відновить транзит нафти нафтопроводом "Дружба" або не пустить у країну експертів для перевірки стану магістралі, Угорщина вживе заходів у відповідь.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у бесіді з радіо Kossuth уже заявив, що якщо умови не буде виконано, Київ зіткнеться з новими заходами.

"Ми ніколи не будемо підтримувати жодну фінансову допомогу Україні, поки Україна не виконає свої зобов'язання. Ми припинили постачання бензину для України, ми навіть не постачаємо дизельне паливо, ми, як і раніше, постачаємо електроенергію, і ми також припинимо постачання важливих для України товарів, які проходять через Угорщину", — наголосив він, висловивши також упевненість в тому, що в України закінчаться гроші раніше, ніж в Угорщини закінчаться запаси нафти.

Відео дня

Зі свого боку державний секретар Міністерства енергетики Угорщини Габор Чепек повідомив, що 6 березня було сформовано групу експертів для вивчення обставин, пов'язаних із трубопроводом, оскільки це основний маршрут енергопостачання Угорщини, яким країна щорічно отримує п'ять мільйонів тонн російської нафти.

За його словами, він надіслав листа заступнику прем'єр-міністра України з проханням або відновити роботу трубопроводу впродовж трьох робочих днів, або дозволити огляд місця події та проведення експертної оцінки на підстанції "Броди".

Чапек підкреслює, що Київ має погодитися на це відповідно до своїх зобов'язань перед Європейським союзом.

Глава уряду Орбан стверджує, що має докази того, що трубопровід "Дружба" нібито функціонує, а його блокування — суто політичне рішення.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що будь-який європейський лідер може особисто пересвідчитися у стані пошкодженої ділянки на нафтопроводі "Дружба", а транзит російської нафти на користь агресора не здійснюватиметься через небезпеку для українців і людські втрати.

Нагадаємо, Віктор Орбан поскаржився на шантаж з боку Володимира Зеленського.