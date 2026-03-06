Дали три дня: Венгрия выступила с новыми угрозами в адрес Украины

Если Украина в ближайшие три дня не возобновит транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" или не пустит в страну экспертов для проверки состояния магистрали, Венгрия примет ответные меры.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с радио Kossuth уже заявил, что если условия не будут выполнены, Киев столкнется с новыми мерами.

"Мы никогда не будем поддерживать никакую финансовую помощь Украине, пока Украина не выполнит свои обязательства. Мы прекратили поставки бензина для Украины, мы даже не поставляем дизельное топливо, мы по-прежнему поставляем электроэнергию, и мы также прекратим поставки важных для Украины товаров, проходящих через Венгрию", — подчеркнул он, выразив также уверенность в том, что у Украины закончатся деньги раньше, чем у Венгрии закончатся запасы нефти.

В свою очередь государственный секретарь Министерства энергетики Венгрии Габор Чепек сообщил, что 6 марта была сформирована группа экспертов для изучения обстоятельств, связанных с трубопроводом, поскольку это основной маршрут энергоснабжения Венгрии, по которому страна ежегодно получает пять миллионов тонн российской нефти.

По его словам, он направил письмо заместителю премьер-министра Украины с просьбой либо возобновить работу трубопровода в течение трех рабочих дней, либо разрешить осмотр места происшествия и проведение экспертной оценки на подстанции "Броды".

Чапек подчеркивает, что Киев должен согласиться на это в соответствии со своими обязательствами перед Европейским союзом.

Глава правительства Орбан утверждает, что имеет доказательства того, что трубопровод "Дружба" якобы функционирует, а его блокировка — чисто политическое решение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что любой европейский лидер может лично убедиться в состоянии поврежденного участка на нефтепроводе "Дружба", а транзит российской нефти в пользу агрессора не будет осуществляться из-за опасности для украинцев и человеческих потерь.

Напомним, Виктор Орбан пожаловался на шантаж со стороны Владимира Зеленского.