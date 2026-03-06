Захват инкассаторов в Венгрии: украинцев подозревают в отмывании денег, что известно на данный момент

Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, NAV) возбудила уголовное дело после захвата двух инкассаторских машин "Ощадбанка" и семи граждан Украины, которые их сопровождали.

Ведомство ведет уголовное дело по подозрению в отмывании денег в отношении перевозчиков денег, прибывших из Украины и задержанных в Венгрии, сообщает Telex.

За что задержали украинцев в Венгрии – официальная версия

По информации ресурса, перевозчики денег, передвигавшиеся на двух транспортных средствах, были арестованы Центром по борьбе с терроризмом 5 марта днем ​​на автозаправочной станции на трассе М5.

В заявлении NAV сообщается, что были арестованы семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинской секретной службы, и два бронированных автомобиля для перевозки наличных денег.

Они перевозили $40 миллионов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота из Австрии в Украину.

Согласно заявлению, с начала года через территорию Венгрии в Украину было перевезено более $900 миллионов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков.

Расследование проводится в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом и при содействии Центра по борьбе с терроризмом.

По информации "Европейской правды", во время задержания силовики вытащили из машины людей, одетых в черное, и положили на землю. После завершения операции колонна автомобилей Антитеррористического центра отправилась в Будапешт.

Австрийский журналист Ричард Шмитт написал на своей странице в социальных сетях, что 75 миллионов евро и долларов США, а также 9 килограммов золота должны были быть перевезены транспортными средствами из банка Raiffeisen в Вене в Украину. По его словам, Виктор Орбан якобы остановил перевозку золота в Украину после якобы "угроз убийством".

Интересен тот факт, что в тот же день, когда были задержаны украинцы, ФБР сообщило о том, что в Венгрии арестованы трое граждан этой страны, подозреваемые в мошенничестве с поддельными золотыми слитками после того, как они обманули инвесторов в Нью-Джерси.

Расследование было направлено против сложной организованной преступной группы, базирующейся в Венгрии и Дубае и продававшей поддельные золотые слитки инвесторам.

Захват инкассаторов в Венгрии: где находятся люди и автомобили с деньгами и золотом

По информации "Украинской правды", инкассаторские автомобили "Ощадбанка", похищенные Венгрией накануне, находятся на закрытой территории Антитеррористического центра. Эта силовая структура подконтрольна венгерскому Министерству внутренних дел. Ранее центр уже привлекался для антиукраинских правительственных акций, например в случае с задержанием и выдворением украинского экс-дипломата.

В то же время местонахождение семи сотрудников "Ощадбанка", сопровождавших инкассаторские автомобили, остается неизвестным.

Реакция "Ощадбанка" на действия Венгрии

5 марта "Ощадбанк" сообщил, что два автомобиля инкассаторской службы банка, сопровождавшиеся семью сотрудниками бригады инкассации, были "безосновательно задержаны в Венгрии при регулярной перевозке иностранной валюты и банковских металлов между "Райффайзен банк Австрия" и "Ощадбанк".

Согласно данным GPS-сигнала, незаконно задержанные автомобили находились в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии. Местонахождение автомобилей подтвердили посольства Украины в Венгрии и Министерства иностранных дел Украины.

В банке уверяют, что перевозка средств и ценностей осуществлялся в соответствии с международным соглашением между банками и согласно действующим европейским таможенным процедурам.

"Сбербанк требует немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и возвращения их в Украину. Руководство банка находится в контакте с МИДом Украины и правоохранительными ведомствами с целью координации дальнейших действий", — заявили в финучреждении.

6 марта "Ощадбанк" проинформировал, что семь его сотрудников, сопровождавших безосновательно задержанные в Венгрии инкассаторские машины, незаконно содержатся в одном из правоохранительных органов Венгрии:

"Все сотрудники службы инкассации, незаконно задержанные в Венгрии, имеют длительный опыт работы в "Ощадбанке": от 3-4 лет до 17-21 года. Ценности, находившиеся в угнанных автомобилях, принадлежат государственному "Ощадбанку". Это средства, доверенные банку гражданами и бизнесом Украины. Они транспортировались из Австрии для дальнейшего использования в обращении и насыщении наличного рынка Украины".

Захват инкассаторов в Венгрии: позиция властей

На захват инкассаторов сразу же отреагировал глава МИД Андрей Сибига. В своем сообщении на Х он назвал действия Венгрии "государственным терроризмом и рэкетом".

"Мы уже направили официальную ноту с требованием немедленного освобождения наших граждан. Мы также обратимся к Европейскому союзу с просьбой дать четкое определение незаконным действиям Венгрии, захвату заложников и грабежу", — подчеркнул он.

6 марта глава внешнеполитического ведомства заявил, что украинским консулам до сих пор не разрешили доступ к семи гражданам Украины, взятым в заложники в Будапеште.

"Венгерская сторона не предоставила никаких объяснений. Мы требуем их немедленного освобождения и готовимся к дальнейшим действиям, в том числе на уровне ЕС", — говорится в его посте.

Более того, в связи с последними событиями и ростом напряжения между двумя странами, МИД призвало граждан Украины воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью обеспечить безопасность на фоне произвольных действий венгерских властей.

"Просим приоритезировать маршруты транзита не через венгерскую территорию. Также обращаем внимание украинского и европейского бизнеса на угрозы произвола на территории Венгрии и рекомендуем учитывать эти риски в контексте любой деловой активности в этой стране", — говорится в заявлении.

В свою очередь омбудсмен Дмитрий Лубинец написал в соцсетях, что обратился к Имре Юхажу, уполномоченному по основным правам Венгрии с вопросами, на основании чего были задержаны граждане Украины, где они находятся на данный момент, и в каких условиях их содержат.

"Также выступил с инициативой провести срочную онлайн-встречу, чтобы выяснить все обстоятельства ситуации и обеспечить соблюдение прав наших граждан", — добавил он.

Премьер-министр Виктор Орбан пока никак не комментирует ситуацию с захватом украинских инкассаторов. В сегодняшнем интервью радио Kossuth он озвучил новые угрозы в адрес Киева, если тот не возобновит транзит российской нефти про нефтепроводу дружба, однако ни словом не упомянул очередной скандал.

