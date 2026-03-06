Україна може запровадити санкції через захоплення громадян в Угорщині, — Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ може запровадити санкції проти осіб, причетних до затримання українських громадян у Будапешті. Українська влада також має намір скликати іноземний дипломатичний корпус для інформування про ситуацію.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на початку доби 6 березня у соцмережі X відреагував на повідомлення "Ощадбанку" про викрадення його співробітників у Будапешті..

"Політичні заяви угорських посадовців сьогодні вранці свідчать, що затримання семи громадян України в Будапешті було частиною шантажу та виборчої кампанії Угорщини.Список вимог Орбана до України сьогодні вранці був особливо показовим", — зазначив Сибіга.

За словами міністра, така ситуація нагадує типову схему тиску, коли після захоплення людей у заручники починають висувати вимоги. Він наголосив, що Україна не має наміру миритися з подібними діями, підкреслив Сибіга, охарактеризувавши їх як "державний бандитизм". А всі причетні до захоплення та утримання українських громадян понесуть відповідальність.

"Ми залишаємо за собою право вжити відповідних заходів, включно із запровадженням санкцій та інших обмежувальних заходів. Ми знову вимагаємо від Угорщини припинити втягувати Україну у свою внутрішню політику та виборчу кампанію", — наголосив Сибіга.

Міністр додав, що Київ очікує чіткої реакції міжнародних партнерів на цю ситуацію. У МЗС планують зібрати іноземний дипломатичний корпус, щоб поінформувати його про дії Угорщини, спростувати звинувачення на адресу України та заручитися підтримкою у питанні притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що МЗСв України оприлюднило рекомендації для громадян після інциденту із затриманням семи працівників "Ощадбанку" в Угорщині. У відомстві порадили українцям утриматися від поїздок до цієї країни, а також за можливості планувати транзитні маршрути через інші держави. У МЗС пояснили, що такі рекомендації пов’язані із захопленням громадян України та вилученням майна державного банку в Будапешті.

Раніше ми також інформували, що Національна податкова і митна служба Угорщини встановила особи семи громадян України. Їх протизаконно захопили в Угоршині під час перевезення готівки та золота територією країни. За даними угорської сторони, усіх їх вислали з держави у п’ятницю, 6 березня.