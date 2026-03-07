Гроші та золото залишилися в Будапешті: адвокат українців розповів нові деталі справи

Угорський адвокат Лорант Горват, який представляв інтереси та займався захистом українських інкасаторів, повідомив про кілька "білих прям". Зокрема, мова йде про порушення прав затриманих.

Юрист вказує, що наразі слідство ведеться проти "невстановленої особи", яку підозрюють у відмиванні грошей. Також адвокат відзначає, що були порушені процесуальні норми щодо затриманих, про що він розповів у інтерв'ю видання Kyiv Post.

Пан Горват указує, що усі сім українських інкасаторів не мають "жодної підозру в кримінальному провадженні". Натомість стало відомо, що проти них було порушено імміграційне провадження відповідно до Закону Угорщини "Про загальні правила в'їзду та перебування громадян третіх країн".

Вилучена частина грошей і золота в українських інкасаторів Фото: Facebook Magyarország Kormánya

"Компетентний імміграційний орган видав розпорядження про видворення цих осіб", — вказує юрист.

Адвокат додає, що наразі Будапешт вилучав "значну суму готівки та інші цінності", що перевозилися в бронеавтомобілях. Офіційно метою вилучення було "збереження доказів", потенційно пов'язаних із підозрюваним злочином, а також запобігання подальшому переміщенню активів до завершення провадження.

Справа затриманих інкасаторів в Угорщині має низку дивних "пробілів" Фото: Скріншот

Юрист вказує, що ані українські консули, ані юридичні представники не змогли поспілкуватися з затриманими після їх арешту. Крім того, додає адвокат, виявилося, що інкасаторів відправили на допит до угорського Центру протидії тероризму (TEK).

"Нам невідомо, чи було забезпечено належне юридичне представництво або послуги перекладача під час допиту. Зрештою слідчий орган заявив, що особи були допитані як свідки і що жодної підозри їм не пред'явлено. Офіційного детального пояснення щодо причин відсторонення юридичних радників та дипломатичних представників надано не було", — каже пан Горват.

Всіх громадян України, говорить адвокат, були допитані виключно як свідки в рамках розслідування. Жодної офіційної підозри їм не висунуто зі сторони правоохоронців Угорщини, але юрист вказує, що є кілька питань з правової точки зору, які вимагають ретельного вивчення.

"Зокрема, це — право на доступ до юридичного радника та процесуальні гарантії, які мають бути забезпечені під час затримання та провадження про видворення іноземних громадян. Також є питання щодо того, чи були повністю дотримані процесуальні гарантії в подібних ситуаціях, можуть бути застосовані міжнародно-правові стандарти, закріплені в Європейській конвенції з прав людини та Віденській конвенції про консульські зносини", — зазначає юрист.

За словами юриста, наразі він очікує всіх матеріалів справи, аби ознайомитися з ними. Зараз частина коштів і золото перебувають під арештом, як і транспортні засоби, які будуть долучені правоохоронцями як докази в цій справі, резюмує угорський правник.

Затримання українських інкасаторів в Угорщині — що відомо

5 березня "Ощадбанк" повідомив, що сім українських працівників інкасаторської служби зникли з готівкою та цінними металами. Згодом виявилося, що вони перебувають в Будапешті поблизу правоохоронної установи.

Наступного дня стало відомо, що бійці спецпідрозділу угорського TEK затримали українців. У Будапешті кажуть, що затримали колишнього генерала української розвідки та ще шістьох українців за підозрою у спробі незаконно перевезти до 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.

Угорська влада вважає, що це гроші так званої "військової мафії". Водночас українська влада називає такі дії "державним рекетом" Угорщини та вбачає дивне співпадіння між візитом топугроських політиків до Москви напередодні.

Згодом стало відомо, що українські інкасатори повернулися додому. Очільник МЗС України Андрій Сибіга вказав, що всіх осіб депортували, однак майно — автівки та коштовності — не було повернуто.