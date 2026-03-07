Деньги и золото остались в Будапеште: адвокат украинцев рассказал новые детали дела

Венгерский адвокат Лорант Горват, который представлял интересы и занимался защитой украинских инкассаторов, сообщил о нескольких "белых прям". В частности, речь идет о нарушении прав задержанных.

Юрист указывает, что сейчас следствие ведется против "неустановленного лица", которое подозревают в отмывании денег. Также адвокат отмечает, что были нарушены процессуальные нормы в отношении задержанных, о чем он рассказал в интервью изданию Kyiv Post.

Господин Горват указывает, что все семь украинских инкассаторов не имеют "никакого подозрения в уголовном производстве". Зато стало известно, что против них было возбуждено иммиграционное производство в соответствии с Законом Венгрии "Об общих правилах въезда и пребывания граждан третьих стран".

Изъята часть денег и золота у украинских инкассаторов Фото: Facebook Magyarország Kormánya

"Компетентный иммиграционный орган издал распоряжение о выдворении этих лиц", — указывает юрист.

Адвокат добавляет, что сейчас Будапешт изымал "значительную сумму наличности и другие ценности", которые перевозились в бронеавтомобилях. Официально целью изъятия было "сохранение доказательств", потенциально связанных с подозреваемым преступлением, а также предотвращение дальнейшего перемещения активов до завершения производства.

Дело задержанных инкассаторов в Венгрии имеет ряд странных "пробелов" Фото: Скриншот

Юрист указывает, что ни украинские консулы, ни юридические представители не смогли пообщаться с задержанными после их ареста. Кроме того, добавляет адвокат, оказалось, что инкассаторов отправили на допрос в венгерский Центр противодействия терроризму (TEK).

"Нам неизвестно, было ли обеспечено надлежащее юридическое представительство или услуги переводчика во время допроса. В конце концов следственный орган заявил, что лица были допрошены в качестве свидетелей и что никакого подозрения им не предъявлено. Официального детального объяснения о причинах отстранения юридических советников и дипломатических представителей предоставлено не было", — говорит господин Горват.

Всех граждан Украины, говорит адвокат, были допрошены исключительно как свидетели в рамках расследования. Никакого официального подозрения им не выдвинуто со стороны правоохранителей Венгрии, но юрист указывает, что есть несколько вопросов с правовой точки зрения, которые требуют тщательного изучения.

"В частности, это — право на доступ к юридическому советнику и процессуальные гарантии, которые должны быть обеспечены при задержании и производстве о выдворении иностранных граждан. Также есть вопрос о том, были ли полностью соблюдены процессуальные гарантии в подобных ситуациях, могут быть применены международно-правовые стандарты, закрепленные в Европейской конвенции по правам человека и Венской конвенции о консульских сношениях", — отмечает юрист.

По словам юриста, сейчас он ожидает всех материалов дела, чтобы ознакомиться с ними. Сейчас часть средств и золото находятся под арестом, как и транспортные средства, которые будут приобщены правоохранителями как доказательства в этом деле, резюмирует венгерский юрист.

Задержание украинских инкассаторов в Венгрии — что известно

5 марта "Ощадбанк" сообщил, что семь украинских работников инкассаторской службы исчезли с наличными и ценными металлами. Впоследствии оказалось, что они находятся в Будапеште вблизи правоохранительного учреждения.

На следующий день стало известно, что бойцы спецподразделения венгерского TEK задержали украинцев. В Будапеште говорят, что задержали бывшего генерала украинской разведки и еще шестерых украинцев по подозрению в попытке незаконно перевезти до 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Венгерские власти считают, что это деньги так называемой"военной мафии". В то же время украинская власть называет такие действия "государственным рэкетом" Венгрии и видит странное совпадение между визитом топугроських политиков в Москву накануне.

Впоследствии стало известно, что украинские инкассаторы вернулись домой. Глава МИД Украины Андрей Сибига указал, что всех лиц депортировали, однако имущество — машины и драгоценности — не было возвращено.