Венгрия не пускает консулов: в МИД озвучили новые детали задержания украинцев, — СМИ

Венгрия до сих пор не дала доступ дипломатическим представителям к задержанным украинским инкассаторам. Официальный Будапешт не предпринял ни одного реального шага, лишь ограничиваясь заявлениями, отметили в МИД Украины.

Пока никаких реальных шагов, кроме публичных заявлений, относительно доступа украинских консулов или освобождения граждан Украины венгерская сторона не осуществила. Об этом, как информирует "РБК-Украина", заявил журналистам представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Украина продолжает требовать немедленного освобождения граждан своего государства и доступа консулов, отметил он.

"Посол Украины и наши консулы находятся непосредственно там, где удерживают украинцев, требуя доступа, уже более полутора часов", — рассказал представитель внешнеполитического ведомства.

Захват инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии: подробности

В четверг, 5 марта, в Венгрии задержали два автомобиля инкассаторской службы "Ощадбанка", которые сопровождались 7 сотрудниками бригады инкассации. Сотрудники банка осуществляли перевозку 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 килограммов золота между "Райффазен банк Австрия" и "Ощадбанк Украина".

Инкассаторские автомобили "Ощадбанка" обнаружились на закрытой территории Антитеррористического центра. Структура подконтрольна венгерскому Министерству внутренних дел.

Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии подозревала украинцев в отмывании денег. Семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинской секретной службы были задержаны Центром по борьбе с терроризмом на автозаправочной станции.

Задержанные в Венгрии украинцы якобы были депортированы. Впрочем, "Ощадбанк" информирует, что представители консульской службы до сих пор не были допущены к задержанным. Кроме того, как сообщается, финансовое учреждение не получало никаких сообщений от венгерской стороны ни до, ни после задержания.