Угорщина не пускає консулів: в МЗС озвучили нові деталі щодо затримання українців, — ЗМІ

Угорщина досі не дала доступ дипломатичним представникам до затриманих українських інкасаторів. Офіційний Будапешт не здійснив жодного реального кроку, лише обмежуючись заявами, зазначили в МЗС України.

Наразі жодних реальних кроків, крім публічних заяв, щодо доступу українських консулів чи звільнення громадян України угорська сторона не здійснила. Про це, як інформує "РБК-Україна", заявив журналістам речник МЗС України Георгій Тихий.

Україна продовжує вимагати негайного звільнення громадян своєї держави та доступу консулів, зазначив він.

"Посол України та наші консули перебувають безпосередньо там, де утримують українців, вимагаючи доступу, вже понад півтори години", — розповів речник зовнішньополітичного відомства.

Захоплення інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині: подробиці

У четвер, 5 березня, в Угорщині затримали два автомобіля інкасаторської служби "Ощадбанку", які супроводжувались 7 співробітниками бригади інкасації. Співробітники банку здійснювали перевезення 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кілограмів золота між "Райффазен банк Австрія" та "Ощадбанк Україна".

Інкасаторські автомобілі "Ощадбанку" перебували на закритій території Антитерористичного центру. Структура підконтрольна угорському Міністерству внутрішніх справ.

Національна податкова і митна служба Угорщини підозрювала українців у відмиванні грошей. Сімох громадян України, включно з колишнім генералом української секретної служби було заарештовано Центром із боротьби з тероризмом на автозаправній станції.

Затриманих в Угорщині українців нібито було депортовано. Утім "Ощадбанк" інформує, що представників консульської служби досі не було допущено до затриманих. Окрім того, як повідомляється, фінансова установа не отримувала жодних повідомлень від угорської сторони ані до, ані після затримання.