"Напоминает Москву 90-х": Свириденко связала задержание инкассаторов с визитом Сийярто в РФ

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко считает, что решение Венгрии задержать украинских инкассаторов может быть связано с визитом главы МИД Петера Сийярто в Россию.

Она подчеркнула, что методы, которые использовали венгерские правоохранители, напоминали метод, который напоминает 1990-е годы в Москве. Об этом она написала в X.

"Это было бы несколько странно, если бы не произошло всего через несколько дней после визита свиты Орбана в Кремль", — отметила Свириденко.

Премьер-министр отметила, что украинское правительство настаивает на немедленном освобождении граждан. Также она пообещала, что украинское правительство приложит усилия, чтобы причастные к задержанию понесли ответственность.

Опрос Чем, по вашему мнению, закончится ситуация с похищением инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии? Опрос открыт до Уголовным расследованием Возможным силовым конфликтом между Украиной и Венгрией Отставкой премьера Венгрии Виктора Орбана Выяснится, что это было недоразумение Ничего из вышеперечисленного Голосувати

"Мы также призываем наших партнеров отреагировать решительно. Такие произвольные задержания требуют четкого международного осуждения", — резюмировала глава правительства.

Відео дня

Ранее стало известно, что Кремль направил в Венгрию команду политических технологов для вмешательства в парламентские выборы, которые должны состояться в апреле 2026 года.

Похищение работников "Ощадбанка" в Венгрии — что известно

Ночью 6 марта стало известно, что власти Венгрии безосновательно задержали два автомобиля инкассаторской службы "Ощадбанка", которые сопровождались 7 сотрудниками бригады инкассации.

Фокус проанализировал, что стоит за задержанием украинских инкассаторов Ощадбанка в Будапеште.

В то же время местные СМИ заявили, что среди задержанных есть бывший генерал украинской разведки и еще шестеро украинцев. Их якобы подозревают в попытке незаконно перевезти крупные суммы денег и золото в Украину. По данным венгерских правоохранителей, речь идет о 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Впоследствии Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии открыла уголовное производство после захвата двух инкассаторских машин "Ощадбанка" и семи граждан Украины, которые их сопровождали.

Также стало известно, что задержанных в Венгрии инкассаторов "Ощадбанка" депортировали. По версии венгерской полиции, управление перевозкой денег и золота через Венгрию якобы курировал бывший генерал Вооруженных сил Украины, его заместитель — бывший майор ВВС Украины, а их работе помогали лица с военным опытом.

После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Украина в ближайшие три дня не возобновит транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" или не пустит в страну экспертов для проверки состояния магистрали, Венгрия примет ответные меры.