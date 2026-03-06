"Напоминает Москву 90-х": Свириденко связала задержание инкассаторов с визитом Сийярто в РФ
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко считает, что решение Венгрии задержать украинских инкассаторов может быть связано с визитом главы МИД Петера Сийярто в Россию.
Она подчеркнула, что методы, которые использовали венгерские правоохранители, напоминали метод, который напоминает 1990-е годы в Москве. Об этом она написала в X.
"Это было бы несколько странно, если бы не произошло всего через несколько дней после визита свиты Орбана в Кремль", — отметила Свириденко.
Премьер-министр отметила, что украинское правительство настаивает на немедленном освобождении граждан. Также она пообещала, что украинское правительство приложит усилия, чтобы причастные к задержанию понесли ответственность.
"Мы также призываем наших партнеров отреагировать решительно. Такие произвольные задержания требуют четкого международного осуждения", — резюмировала глава правительства.
Ранее стало известно, что Кремль направил в Венгрию команду политических технологов для вмешательства в парламентские выборы, которые должны состояться в апреле 2026 года.
Похищение работников "Ощадбанка" в Венгрии — что известно
Ночью 6 марта стало известно, что власти Венгрии безосновательно задержали два автомобиля инкассаторской службы "Ощадбанка", которые сопровождались 7 сотрудниками бригады инкассации.
Фокус проанализировал, что стоит за задержанием украинских инкассаторов Ощадбанка в Будапеште.
В то же время местные СМИ заявили, что среди задержанных есть бывший генерал украинской разведки и еще шестеро украинцев. Их якобы подозревают в попытке незаконно перевезти крупные суммы денег и золото в Украину. По данным венгерских правоохранителей, речь идет о 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.
Впоследствии Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии открыла уголовное производство после захвата двух инкассаторских машин "Ощадбанка" и семи граждан Украины, которые их сопровождали.
Также стало известно, что задержанных в Венгрии инкассаторов "Ощадбанка" депортировали. По версии венгерской полиции, управление перевозкой денег и золота через Венгрию якобы курировал бывший генерал Вооруженных сил Украины, его заместитель — бывший майор ВВС Украины, а их работе помогали лица с военным опытом.
После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Украина в ближайшие три дня не возобновит транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" или не пустит в страну экспертов для проверки состояния магистрали, Венгрия примет ответные меры.