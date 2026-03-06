"Нагадує Москву 90-х": Свириденко пов'язала затримання інкасаторів з візитом Сіярто в РФ
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко вважає, що рішення Угорщини затримати українських інкасаторів може бути пов'язане з візитом очільника МЗС Петера Сіярто до Росії.
Вона наголосила, що методи, які використовували угорські правоохоронці, нагадували метод, який нагадує 1990-ті роки в Москві. Про це вона написала в X.
"Це було б дещо дивно, якби не сталося всього через кілька днів після візиту свити Орбана до Кремля", — наголосила Свириденко.
Прем'єр-міністерка зазначила, що український уряд наголошує на негайному звільнення громадян. Також вона пообіцяла, що український уряд докладе зусиль, аби причетні до затримання понесли відповідальність.
"Ми також закликаємо наших партнерів відреагувати рішуче. Такі довільні затримання вимагають чіткого міжнародного засудження", — резюмувала очільниця уряду.
Раніше стало відомо, що Кремль направив до Угорщини команду політичних технологів для втручання у парламентські вибори, які мають відбутися у квітні 2026 року.
Викрадення працівників "Ощадбанку" в Угорщині — що відомо
Вночі 6 березня стало відомо, що влада Угорщини безпідставно затримала два автомобіля інкасаторської служби "Ощадбанку", які супроводжувались 7 співробітниками бригади інкасації.
Фокус проаналізував, що стоїть за затриманням українських інкасаторів Ощадбанку у Будапешті.
Водночас місцеві ЗМІ заявили, що серед затриманих є колишній генерал української розвідки та ще шестеро українців. Їх нібито підозрюють у спробі незаконно перевезти великі суми грошей і золото до України. За даними угорських правоохоронців, мова йде про 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.
Згодом Національна податкова і митна служба Угорщини відкрила кримінальне провадження після захоплення двох інкасаторських машин "Ощадбанку" і семи громадян України, які їх супроводжували.
Також стало відомо, що затриманих в Угорщині інкасаторів "Ощадбанку" депортували. За версією угорської поліції, управління перевезенням грошей і золота через Угорщину нібито курирував колишній генерал Збройних сил України, його заступник — колишній майор ВПС України, а їхній роботі допомагали особи з військовим досвідом.
Після цього прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що якщо Україна у найближчі три дні не відновить транзит нафти нафтопроводом "Дружба" або не пустить у країну експертів для перевірки стану магістралі, Угорщина вживе заходів у відповідь.